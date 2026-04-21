Забудьте про Galaxy S26 Ultra: новий флагман Samsung отримає батарею ємністю до 20 000 мАг

Майбутній флагман Samsung Galaxy S27 Ultra нарешті може отримати новий тип акумулятора, значного перевершивши поточний Galaxy S26 Ultra за ємністю батареї.

Наразі Samsung активно тестує кремнієво-вуглецеві акумулятори для Galaxy S27 Ultra. Про це йдеться у блозі Schrodinger Intel.

Витік внутрішніх документів Samsung SDI вказуює на тестування кремнієво-вуглецевих елементів ємністю 12 000 мАг, 18 000 мАг та навіть 20 000 мАг. За даними інформатора, перехід на новий тип акумулятора є підтвердженою метою Samsung на 2027 рік.

Повідомляється, що прототипи витримали приблизно 960 циклів зарядки, тоді як комерційна ціль — 1500. З огляду на це, інженери Samsung активно переробляють роздільні шари, архітектуру стекування та прошивку керування акумулятором.

Кремнієво-вуглецеві аноди можуть зберігати до десяти разів більше енергії, ніж традиційний графіт. Вони дозволяють оснащувати тонкі смартфони надзвичайно місткими акумуляторам. Так, літій-іонний акумулятор ємністю 5000 мАг можна замінити на кремнієво-вуглецеву альтернативу ємністю 10 000 мАг того ж розміру.

Чому Galaxy S26 Ultra не отримав оновлення акумулятора

Galaxy S26 Ultra Фото: Future

Флагманські смартфони Samsung S Ultra протягом шести років використовували ідентичний акумулятор ємністю 5000 мАг. Компанія не наважувалась інтегрувати технологію, яка не відповідала її внутрішнім стандартам, притримуючи більш безпечного підходу.

Тим часом на китайських смартфонах почали з'являтися кремнієво-вуглецеві акумулятори, які здійснили прорив у тривалості автономної роботи. Xiaomi, OnePlus та Vivo вже два роки випускають смартфони, оснащені надзвичайно місткими батареями.

Виконавчий віце-президент Samsung Сун-Хун Мун нещодавно прокоментував ситуацію з акумуляторами та визнав, що компанія була "дещо неінноваційною у цьому напрямку". Він також підтвердив, що Samsung працює над цією технологією, зазначивши, що вона ще не пройшла "дуже суворі стандарти перевірки".

