Виглядає як флагман: новий недорогий смартфон Samsung "засвітився" в мережі (фото)

Перші високоякісні рендери Samsung Galaxy A27 показують, що компанія відмовилась від деяких застарілих рішень, зробивши дизайн свого найдешевшого смартфона більш сучасним.

Samsung Galaxy A27 нарешті відійшов від краплеподібного вирізу, притаманного Galaxy A26, на користь сучасної камери з отвором на екрані. Це рішення робить бюджетний смартфон більш подібним до флагманів Galaxy S26 та сердньобюджетних Galaxy A57 та Galaxy A37, зазначає HotEUDeals.

Рендери були створені у співпраці з відомим французьким технологічним блогером та інсайдером Стівом Хеммерштоффером, відомим під ніком OnLeaks. В основу зображень лягли надані експертом інженерні CAD-файли, тож розміри та загальний форм-фактор є досить точними. Водночас деякі другорядні деталі можуть відрізнятись.

Рендери Galaxy A27 Фото: OnLeaks

За даними інсайдера, розміри Galaxy A27 становитимуть приблизно 162,3 x 78,6 x 7,9 мм. З урахуванням корпусу задньої камери товщина збільшується до 10,0 мм у найвищій точці. Загалом цей смартфон трохи коротший та ширший, ніж Galaxy A26.

Також повідомляється, що Galaxy A27 отримав плоский екран розміром приблизно 6,7 дюйма. На задній панелі можна побачити світлодіодний спалах та потрійний модуль камери, який отримав невеликий редизайн.

Ціна Samsung Galaxy A27 поки не розголошується, однак його попередник Galaxy A26 у базовій конфігурації мав стартову вартість 299 доларів (приблизно 13 064 грн).

Нагадаємо, Samsung Galaxy A27 вже з’явився у базі даних Geekbench з чипсетом Snapdragon 6 Gen 3. В одноядерному тесті пристрій набрав 777 балів, у багатоядерному — 1802 бали.

Фокус також повідомляв, що Samsung Galaxy A27 ймовірно, робитиме кращі фото на фронтальну камеру, порівняно зі своїм попередником Samsung Galaxy A26.