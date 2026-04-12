Бюджетний Samsung Galaxy A27 розсекречено до виходу: чим порадує смартфон

У базі даних Geekbench з'явився недорогий телефон Samsung Galaxy A27 5G. Витік розкрив ключові характеристики майбутньої новинки, включно з моделлю процесора і об'ємом оперативної пам'яті.

Апарат оснастять чипсетом Snapdragon 6 Gen 3 і 6 ГБ ОЗП. Смартфон стане найдоступнішою моделлю в оновленій A-серії, пише Gizmochina.

Результати тестування

В одноядерному тесті Geekbench пристрій набрав 777 балів, у багатоядерному — 1802 бали. Показники тестового зразка виявилися нижчими за результати попередньої моделі Galaxy A26, що працює на чипі Exynos 1380. Дані платформи NanoReview вказують, що процесор Snapdragon 6 Gen 3 повинен відповідати Exynos 1380 в одноядерному режимі і трохи перевершувати його в багатоядерних обчисленнях.

Різницю в балах пояснюють ранньою стадією тестування прототипу. Продуктивність може змінитися до моменту офіційного релізу. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 16. Імовірно, гаджет поставлятиметься з оболонкою One UI 8.5.

Витоки вказують на застосування акумулятора ємністю 5000 мАг. Galaxy A27 5G з погляду позиціонування розташовуватиметься на щабель нижче від нещодавно випущених моделей Galaxy A37 з чипом Exynos 1480 і Galaxy A57 з процесором Exynos 1680.

Характеристики дисплея і камер смартфона поки що не розкриті. З огляду на зростання вартості старших моделей A37 і A57 порівняно з минулим роком, аналітики прогнозують підвищення ціни. Ймовірно, стартовий цінник Galaxy A27 5G перевищить позначку в 24 999 індійських рупій (близько 300 доларів), встановлену раніше для Galaxy A26.

Раніше повідомлялося, що смартфон Samsung Galaxy A57 перевірили експерти. Середньобюджетний Galaxy A57 претендує на звання бестселера в актуальній лінійці Samsung. Резюмуємо результати тестів новинки.

Також Фокус писав, який бюджетний смартфон Samsung вибрати цього року. Galaxy A57 перевершує Galaxy A37 за деякими характеристиками, однак він також коштує дорожче.