Смартфон Samsung Galaxy A57 перевірили експерти: яким вийшов головний хіт бренду (фото)

Середньобюджетний Galaxy A57 претендує на звання бестселера в актуальній лінійці Samsung. Резюмуємо результати тестів новинки.

Експерти порталу GSMArena в деталях розповіли про кожен аспект апарату: від поліпшеного дизайну до фірмового процесора нового покоління. З'ясовуємо, чи варто купувати Galaxy A57, згідно з оглядом.

Зовнішній вигляд і екран

Galaxy A57 отримав приємний дизайн зі скляними панелями Gorilla Glass Victus+ спереду і ззаду, а також матовою алюмінієвою рамкою. Кнопки гучності і живлення на правій грані розташовані на підкладці, що злегка виступає, — цей елемент називається Key Island. Телефон став на 20 грамів легшим за попередника, при цьому його товщина — всього 6,9 мм. Є захист від пилу і занурення у воду за стандартом IP68 (замість IP67 в A56). Гаджет доступний у чотирьох кольорах: фіолетовому, блакитному, сірому і чорному. Головний мінус корпусу — він дуже слизький, тому чохол обов'язковий.

Модель оснащується 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED+ з роздільною здатністю FHD+ (2340x1080 пікселів). Панель підтримує частоту оновлення 120 Гц і сертифікацію HDR10+. У тестах максимальна автоматична яскравість склала 1259 ніт, у ручному режимі — 479 ніт. Це не дуже високі показники: у сонячну погоду видимість картинки буде не найкращою. Для порівняння, у конкурентів обидва показники нерідко перевищують 1500 і 800 ніт відповідно. Загалом екран тут плавний і відображає насичену картинку.

Дисплей Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Продуктивність і ПЗ

Усередині стоїть фірмовий 4-нм процесор Exynos 1680. Порівняно з торішнім варіантом ЦП став на 12,5% швидшим, GPU — на 13,8%, модуль нейронних обчислень — на 42%. Апарат комплектується оперативною пам'яттю LPDDR5X і накопичувачем UFS 3.1 у конфігураціях 8/128, 8/256 і 12/512 ГБ.

Бенчмарки показують, що новий чипсет поступається багатьом аналогам від MediaTek і Qualcomm у цьому ціновому сегменті (результат AnTuTu v11 — 1 363 464 бали). Але на практиці система і додатки працюють стабільно, спритно і без перегріву. Пограти в ігри теж можна, якщо не йдеться про найвимогливіші хіти з максимальною графікою.

За вартість Galaxy A57 можна знайти більш потужні смартфони, що пропонують кращий заділ на майбутнє. Проте в повсякденних завданнях швидкість буде пристойною.

Смартфон працює під управлінням Android 16 з оболонкою One UI 8.5. Виробник обіцяє 6 років великих оновлень операційної системи та патчів безпеки — це важливий плюс, у плані підтримки Samsung лідирує. Користувачам доступні деякі ШІ-функції (Circle to search, Bixby, Gemini, Object Eraser), однак підтримка десктопного режиму DeX, який є на флагманах бренду, відсутня.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Як знімає

Камери смартфона зберегли торішні характеристики, але алгоритми обробки були модернізовані.

Основна камера: 50 Мп (f/1.8) з оптичною стабілізацією (OIS).

50 Мп (f/1.8) з оптичною стабілізацією (OIS). Ширококутна: 12 МП (f/2.2).

12 МП (f/2.2). Макро: 5 МП (f/2.4).

5 МП (f/2.4). Фронтальна камера: 12 МП (f/2.2).

Вдень головна камера робить відмінні деталізовані фото з широким динамічним діапазоном і правильним балансом білого. Експерти відзначили поліпшену роботу зі шкірою людей — портрети стали чіткішими. Нічна зйомка також заслужила похвалу: шумів мало, а деталі в тінях опрацьовані якісно.

Надширококутний модуль видає гідні фото вдень, але втрачає в різкості і передачі кольору при слабкому освітленні. Макрооб'єктив експерти назвали марним — використання 2-кратного цифрового зуму з основної камери дає набагато якісніші знімки об'єктів поблизу. Смартфон записує гідні відеоролики в 4K при 30 fps з відмінною стабілізацією.

Автономність і зарядка

Ємність батареї становить 5000 мАг. Незважаючи на ті самі показники, що й у A56, новий процесор і екран забезпечили кращу автономність. У змішаному тесті активного використання апарат протримався майже 14 годин.

Підтримується дротова зарядка потужністю 45 Вт. Блок живлення в комплекті відсутній. Фірмовий адаптер заповнює заряд від 1 до 64% за 30 хвилин. Повний цикл займає 69 хвилин, бездротова зарядка не підтримується.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Висновки та альтернативи на ринку

Samsung Galaxy A57 — це збалансований смартфон із преміальним дизайном, непоганим екраном і надійними камерами. Він задовольняє потреби більшості, але головним недоліком новинки експерти назвали невиправдано високу стартову ціну.

Плюси:

Тонкий і легкий корпус із захистом IP68.

Дисплей Super AMOLED+ з підтримкою HDR10+.

6 років оновлень ОС Android і прошивка One UI 8.5.

Відмінна якість фото з основної та фронтальної камер.

Стабілізоване відео високої якості.

Мінуси:

Відсутність режиму DeX і частини ШІ-функцій One UI.

Немає бездротової зарядки, середня швидкість дротової зарядки.

Процесор поступається конкурентам у середньому класі.

Завищена ціна на старті продажів.

На думку оглядачів, за поточної вартості смартфона покупцям, які шукають більш просунуті характеристики, варто звернути увагу на Samsung Galaxy S25 FE або конкуруючі моделі, такі як Poco X8 Pro Max і Motorola Edge 70.

Ціна Samsung Galaxy A57 Україні стартує від 23 999 грн (за версію 8/128 ГБ). Середній варіант (8/256 ГБ) коштує 25 499 грн, а топовий (12/512 ГБ) — 30 999 грн.

