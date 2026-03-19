Майже флагман за ціною середнього класу: огляд і тести смартфона Poco X8 Pro Max (фото)

Poco X8 Pro Max став вельми привабливим апаратом у середньому сегменті. Усе завдяки передтоповим характеристикам, включно з потужним процесором і над'ємним акумулятором.

Новинка Xiaomi отримала новий чипсет MediaTek Dimensity 9500s і АКБ на 8500 мАг, пише GSMArena. Експерти наводять результати тестування і діляться враженнями про пристрій.

Дизайн і дисплей

Смартфон Poco X8 Pro Max має плоскі скляні панелі спереду ззаду в поєднанні з алюмінієвою рамкою. Лицьова частина прикрита склом Gorilla Glass 7i. Корпус сертифікований за стандартами водонепроникності IP68 і IP69K. Навколо модулів камер розміщені два кільця RGB-підсвічування. Вони сигналізують про дзвінки, повідомлення та рівень заряду. Під екраном встановлено ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Телефон оснащується 6,83-дюймовим 12-бітовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Матриця підтримує формати Dolby Vision і HDR10+. Лабораторні виміри підтвердили високу яскравість: 1114 ніт в автоматичному режимі і до 3527 ніт у піку на невеликій ділянці. Показник ШІМ-затемнення становить 3840 Гц. Звук відтворюють симетричні стереодинаміки з підтримкою кодека Dolby Atmos.

Це вельми яскравий і якісний дисплей, який майже не має компромісів, зазначають оглядачі. З інших особливостей варто відзначити модуль Wi-Fi 7, підтримку двох nanoSIM і технології eSIM (активними можуть бути однаково тільки дві сім-карти), ІЧ-порт, а також сучасну специфікацію USB 3.0/3.1 Gen 1/3.2 Gen 1 для порту Type-C, що дає змогу передавати дані дротом зі швидкістю до 5 Гбіт/с.

Poco X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Продуктивність і камери

Усередині встановлений 3-нанометровий процесор MediaTek Dimensity 9500s. Це рішення на практиці не сильно поступається провідним платформам від Qualcomm, і для будь-яких ігор його буде вистачати, як і для високої швидкодії в повсякденних завданнях. Чипсет працює у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.1. У бенчмарку AnTuTu апарат набирає 2,79 мільйона балів. Результат тесту Geekbench 6 становить 2670 очок в одноядерному і 8539 у багатоядерному режимах.

Щоправда, під тривалим навантаженням чип плавно знижує частоти для контролю температури, що виявив троттлінг-тест. Апарат функціонує під управлінням ОС Android 16 з оболонкою HyperOS 3. Великі оновлення ОС приходитимуть 4 роки, патчі безпеки — 6 років.

Основна камера використовує 50-Мп сенсор Light Fusion 600 із системою оптичної стабілізації (OIS). Вона робить деталізовані знімки за будь-якого освітлення і забезпечує якісне дворазове цифрове наближення. Додатково встановлено 8-Мп ультраширококутний об'єктив із фіксованим фокусом. Фронтальна камера на 20 Мп отримала ширший кут огляду. Основний модуль записує стабілізоване відео у форматі 4K при 60 кадрах на секунду.

Загалом фотозйомка радує, якщо обмежуватися головним модулем. Надширик використовується досить посередній.

Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Автономність і зарядка

Акумулятор ємністю 8500 мАг став головною фішкою Poco X8 Pro Max. Це видатна цифра, що перевершує показники минулих моделей і більшості конкурентів. У тестах видання смартфон пропрацював 25 годин 22 хвилини, посівши друге місце у всьому рейтингу сайту. Це майже вдвічі перевершує час популярного середньобюджетника Poco X7 Pro.

Батарея підтримує фірмову зарядку потужністю 100 Вт. Адаптер у комплекті відсутній, тому доведеться докуповувати блок Xiaomi HyperCharge окремо, щоб отримати граничну швидкість підживлення. Заповнення енергії від 0 до 37% займає 15 хвилин. За півгодини заряд досягає 65%. Повна зарядка вимагає 52 хвилини часу. Передбачена функція реверсивної дротової зарядки потужністю 27 Вт.

Підсумовуючи, журналісти називають Poco X8 Pro Max сильною пропозицією у своїй ніші з унікальними перевагами і мінімумом компромісів. Новинка знову виправдовує репутацію бренду Poco — цінність у смартфона за свою вартість набагато вища, ніж у більшості аналогів на кшталт середняків Samsung.

З головних плюсів — вражаюча автономність, висока продуктивність, яскравий і якісний екран з 12-бітною матрицею, високим значенням ШІМ для захисту очей і HDR. Камери досить хороші, у всякому разі основний 50-Мп модуль. Не вистачає, звісно, телефото для оптичного зуму, але 2-кратне цифрове наближення відпрацьовує гідно. Ширококутна камера додана "для галочки", тому від неї не варто чекати багато чого. В іншому телефон високо оцінюють експерти.

Ціна в Україні становить від 22 999 грн (12/256 ГБ).

