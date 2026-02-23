Новий бюджетний смартфон Xiaomi приємно здивував: огляд і тести Poco M8 5G (фото)

Xiaomi нещодавно випустила Poco M8 5G — головний потенційний хіт у доступному сегменті. Гаджет отримав непогане "залізо", яскравий дисплей і пристойний акумулятор, хоча кілька компромісів заради зниження ціни все ж знайшлися.

Результати тестування новинки наводять експерти видання GSMArena.

Зовнішній вигляд, дисплей, чипсет

Апарат з точки зору дизайну багато в чому копіює Redmi Note 15 5G, відрізняючись лише логотипом на задній панелі. Корпус виконаний з матового пластику, проте зібраний якісно і захищений від бризок і пилу за стандартом IP65. Лицьову панель займає вигнутий 6,77-дюймовий AMOLED-екран з частотою оновлення 120 Гц. Дисплей виявився напрочуд яскравим: в автоматичному режимі тестери зафіксували 1473 ніт, а пікове значення досягло вражаючих 3501 ніт. Загалом це панель високої якості — 68 млрд кольорів (12 біт) і частота ШІМ 3840 Гц рідко зустрічаються в бюджетному класі. Під екраном встановлено швидкий і точний оптичний сканер відбитків пальців.

За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, що працює в парі з накопичувачем стандарту UFS 2.2 (128, 256 або 512 ГБ). У наявності 6/8 ГБ оперативної пам'яті. Чип забезпечує плавну роботу інтерфейсу оболонки HyperOS 2 на базі ОС Android 15. У синтетичних тестах смартфон показує міцні результати на рівні конкурентів того ж сегмента (AnTuTu — 631 693 бали).

У повсякденній роботі все відмінно: немає підгальмовувань або зависань. Правда, не варто чекати вражаючих результатів у важких іграх.

Важливим плюсом стала повна відсутність перегріву. Навіть при тривалих максимальних навантаженнях корпус залишається ледь теплим, а падіння частот процесора (троттлінг) не спостерігається взагалі. Пам'ять пристрою можна розширити за допомогою карти microSD.

Дисплей Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Батарея і камери

Ємність акумулятора становить 5520 мАг. Хоча тут застосовується сучасний кремнієво-вуглецевий елемент, це відносно стандартний показник (6500 мАгод і вище — вже не рідкість серед конкурентів). У комплексних тестах автономності апарат протримався солідні 14 годин. Зарядка здійснюється фірмовим блоком живлення на 45 Вт. За 15 хвилин біля розетки смартфон набирає 36% ємності, за півгодини відновлює 63%, а повний цикл з нуля займає трохи більше години. Бонусом стала функція реверсивної зарядки потужністю 18 Вт, яка дає змогу використовувати телефон як повербанк.

Заради доступної ціни виробник відмовився від надширококутного об'єктива. Попри на задній панелі встановлений 50-мегапіксельний головний фотосенсор від OmniVision і датчик глибини. Тобто всього одна робоча камера, незважаючи на макет із чотирьох лінз. Втім, її можливостей цілком достатньо для базових сценаріїв.

Вдень камера робить відмінні деталізовані знімки з правильним балансом білого. Нічні кадри також виглядають гідно, хоча використання цифрового зуму в темряві не рекомендується. Смартфон вміє записувати відео в 4K, але без електронної стабілізації. Плавну картинку можна отримати тільки при зниженні роздільної здатності до 1080p. Фронтальна 20-мегапіксельна камера з широким кутом огляду бездоганно справляється з селфі.

Камера Poco M8 5G Фото: gsmarena.com

Підсумок

Poco M8 5G — це загалом надійний і недорогий пристрій. Смартфон закриває всі базові потреби, пропонуючи хороший екран, стабільну швидкодію без натяку на перегрів і стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos. На окрему увагу заслуговує підтримка ПЗ: виробник обіцяє чотири роки великих оновлень ОС Android і шість років патчів безпеки.

Ціна Poco M8 5G 256 ГБ в Україні — 10 999 гривень.

