Бюджетний смартфон з батареєю 6300 мАг коштує всього $110: вийшов Realme P4 Lite (фото)

Realme представила доступний смартфон P4 Lite з ємним акумулятором. Новинка пропонує рекордну для класу автономність, високий стандарт захисту корпусу і незвичайну функцію екрану.

Апарат став п'ятим і найдешевшим представником актуальної серії, приєднавшись до моделей P4, P4 Pro, P4x і P4 Power, пише GSMArena. Головною фішкою гаджета стала величезна батарея з функцією реверсивної зарядки.

Спереду встановлено великий 6,74-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 90 Гц. Матриця підтримує спеціальний режим роботи, який точно розпізнає торкання мокрими або жирними пальцями, а також у рукавичках. У верхній частині екрана розташований краплеподібний виріз під скромну 5-мегапіксельну фронтальну камеру.

На задній панелі розмістився основний фотомодуль на 13 мегапікселів з допоміжним датчиком. Блок камер прикрашений фірмовим імпульсним підсвічуванням Pulse Light. Це світлодіодне кільце вміє світитися дев'ятьма різними кольорами і підтримує п'ять режимів мерехтіння для відображення повідомлень.

Realme P4 Lite називають найтоншим смартфоном з батареєю 6300 мАг в ультрабюджетному сегменті Фото: Realme

Процесор початкового рівня Unisoc T7250 функціонує тільки в мережах 4G. Пристрій поставляється з 4 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 64 або 128 ГБ. Пам'ять можна легко розширити за допомогою карти microSD. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 15.

Корпус отримав захист від бризок і пилу за стандартом IP54, а також пройшов сертифікацію за стандартом MIL-STD-810H. Це гарантує підвищену стійкість до падінь і ударів. При цьому товщина телефону становить менше 8 міліметрів, а вага ледь перевищує 200 грамів. Сканер відбитків пальців вбудований у бічну кнопку ввімкнення. Також виробник зберіг 3,5-мм роз'єм для навушників.

Масивна батарея ємністю 6300 мАг підтримує зарядку потужністю 15 Вт. Корисною особливістю стала функція реверсивної дротової зарядки на 6 Вт. За допомогою кабелю смартфон можна використовувати як повноцінний повербанк для підживлення навушників, смарт-годинника або іншого телефону.

Продажі новинки в Індії стартують 24 лютого. Про реліз де-небудь ще поки немає інформації. Апарат доступний у чорному, золотистому і блакитному кольорах.

Ціна Realme P4 Lite (4/64 ГБ) — $110, версії 6/128 ГБ — $130.

Раніше повідомляли про про недорогий смартфон з акумулятором 7000 мАг. Realme C85 Pro — новинка популярної серії бренду з ємною батареєю і пристойними характеристиками за свою ціну. З'ясовуємо, як працює гаджет на практиці.