Недорогий смартфон з акумулятором 7000 мАг: огляд Realme C85 Pro (фото, відео)

Realme C85 Pro — новинка популярної серії бренду з ємною батареєю і пристойними характеристиками за свою ціну. З'ясовуємо, як працює гаджет на практиці.

Фокус наводить відгуки профільних експертів і перших покупців про бюджетний смартфон.

Дизайн і захист

Незважаючи на товщину всього 8,09 мм і вагу в 205 грамів, C85 Pro позиціонується як смартфон для екстремальних умов. Пристрій виконано з практичного матового пластику і має плоскі грані.

Головна конструктивна особливість — захист за стандартом IP69. Це означає, що телефон можна мити під краном, кидати в сніг, брати в аквапарк або сауну. Виробник заявляє, що апарат здатний пережити занурення в 30 різних рідин, включно з бензином.

На задній панелі навколо камери розташоване Pulse Light — світлодіодне кільце, що слугує індикатором сповіщень, дзвінків, статусу заряджання і працює як таймер під час зйомки фото.

Огляд Realme C85 Pro від українського користувача

Автономність

Батарея ємністю 7000 мАг у зв'язці з енергоефективним процесором і AMOLED-матрицею демонструє видатні результати:

За 2 години перегляду завантаженого відео заряд падає всього на 11%.

До кінця дня активної експлуатації стабільно залишається 60-68% заряду.

У середньому режимі апарат працює повних 2 дні, при економному — до 3 діб.

У комплекті йде швидка зарядка на 45 Вт, яка заповнює заряд від 0 до 50% приблизно за 35-40 хвилин.

Екран і камери

Realme C85 Pro оснащений 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм (2344х1080) з частотою оновлення 120 Гц. Базова яскравість становить 600 ніт, видно до 1200 ніт в авторежимі на сонці. Сканер відбитків пальців вбудований під екран — він не найшвидший, але працює точно.

За фото відповідає один корисний сенсор на 50 Мп (f/1.8). Ширококутної камери немає. Вдень знімки виходять чудовими: хороша деталізація і правильна передача кольору. Вночі автоматика може "шуміти" навколо джерел світла, але для свого класу якість прийнятна. Відео пишеться з максимальною роздільною здатністю 1080p при 30 кадрах за секунду.

Дисплей Realme C85 Pro Фото: iGuides

Продуктивність і софт

За швидкодію відповідає чип Qualcomm Snapdragon 685 (близько 360 000 балів в AnTuTu). Смартфон не призначений для важких ігор — PUBG Mobile піде тільки на середніх або низьких налаштуваннях графіки. Однак для повсякденних завдань (браузер, соцмережі, YouTube) його потужності вистачає з головою, апарат не гріється і не гальмує.

Пристрій поставляється з ОС Android 15 і оболонкою Realme UI 6.0. Експерти відзначають, що інтерфейс подекуди намагається копіювати візуальний стиль iOS 26 (зокрема, напівпрозорі елементи управління).

Підсумок

Realme C85 Pro — непоганий вибір для тих, кому потрібна максимальна автономність у захищеному корпусі та за доступною ціною.

Плюси:

Видатна автономність (акумулятор 7000 мАг).

Максимальний захист від води та бруду (IP69).

Якісний і яскравий AMOLED-екран 120 Гц.

Зручний індикатор сповіщень Pulse Light.

Швидка зарядка 45 Вт і чохол у комплекті.

Мінуси:

Слабкий процесор для ігор порівняно з конкурентами за цю ж ціну.

Відсутня надширококутна камера.

Відео обмежене форматом 1080p@30fps.

Габарити можуть здатися незручними після компактних смартфонів.

Ціна Realme C85 Pro (8/256 ГБ) в Україні — приблизно 11 000 грн.

