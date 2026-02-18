Швидко працює і довго тримає заряд: недорогий смартфон, яким задоволені власники (фото)

У сегменті смартфонів до 15 000 гривень однією з найкращих пропозицій у 2026 році залишається Motorola Edge 60. Це збалансована модель з акцентом на камерах, дизайні та дисплеї.

Фокус наводить аналіз експертних тестів і реальних відгуків українських покупців, щоб виявити сильні та слабкі сторони гаджета.

Головні особливості

Motorola Edge 60 виділяється на тлі конкурентів преміальним зовнішнім виглядом і унікальним захистом. Смартфон дуже тонкий (7,9 мм) і легкий (179 г). Задня панель виконана з тактильно приємного полімеру з текстурою під шкіру або текстиль (кольори Pantone). Головна фішка — захист за стандартом IP68/IP69 і відповідність військовому стандарту MIL-STD-810H. Це означає, що телефон не боїться не тільки занурення у воду, а й миття під високим тиском, а також перепадів температур.

Встановлено вигнуту 6,67-дюймову P-OLED матрицю з роздільною здатністю 1220p (2712х1220, 446 ppi), частотою оновлення 120 Гц і 10-бітною глибиною кольору. Яскравість в авторежимі досягає 1400 ніт, чого достатньо для сонячного дня. Дисплей захищений склом Gorilla Glass 7i, підтримується HDR10+.

Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

В основі — чипсет MediaTek Dimensity 7300. Його достатньо для плавної роботи інтерфейсу ОС Android 15 і додатків, щоправда, в іграх чудес чекати не варто. Важливий бонус, який рідко зустрінеш у цьому класі, — підтримка карт пам'яті microSD. Motorola заявляє 3 великих оновлення ОС (аж до Android 18) і чотири роки патчів безпеки.

Набір камер вражає універсальністю як для середнього класу. В наявності основний модуль на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), телефото на 10 Мп з 3-кратним оптичним зумом і ультраширик на 50 Мп з автофокусом (вміє робити макро). Селфі-камера також отримала сенсор на 50 МП.

Ємність акумулятора становить 5200 мАг. Підтримується швидка зарядка TurboCharge потужністю 68 Вт (0-81% за 30 хвилин). Прикра зміна порівняно з попередником (Edge 50): бездротову зарядку прибрали.

Дисплей Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Що кажуть користувачі

Власники смартфона здебільшого задоволені покупкою, відзначаючи відмінну ергономічність і автономність. Телефон впевнено живе 1,5-2 дні за змішаної експлуатації. Відзначають високу якість фото, особливо радує наявність повноцінного 3-кратного зуму і якісного макро, що рідкість за ці гроші.

Відсутність реклами і зайвого "сміття" в системі Android, зручні фірмові жести Moto (ліхтарик, камера) доповнюють картину. Буває корисною наявність режиму Smart Connect (підключення до ТВ/ПК у режимі робочого столу) і підтримка eSIM.

Зі скарг — у коробці немає блоку живлення (тільки кабель), його доводиться докуповувати окремо. Деякі власники зіткнулися з глюками датчика наближення (вимагає звикання до положення пальця) і недопрацьованим ШІ Moto AI (погано розуміє українську мову).

Вигнуті краї екрана подобаються не всім — складно підібрати захисне скло, а комплектний бампер не повністю закриває боковини. Є поодинокі скарги на урізану швидкість Wi-Fi 6 порівняно зі старими флагманами інших брендів.

Комплектація Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Висновки

Motorola Edge 60 — це чудовий варіант для тих, кому потрібен гарний, захищений телефон середнього рівня з хорошими камерами і батареєю.

Плюси:

Високий клас захисту IP69 і MIL-STD-810H.

Яскравий і якісний P-OLED екран.

Універсальний набір камер (є оптичний зум і макро).

Наявність слота для microSD і підтримка eSIM.

"Чиста" оболонка Hello UI з корисними функціями (Smart Connect).

Хороша автономність (5200 мАг).

Мінуси:

У комплекті немає зарядного пристрою.

Відсутня бездротова зарядка (крок назад порівняно з Edge 50).

Середня продуктивність в іграх.

Вигнутий дисплей на любителя.

Ціна Motorola Edge 60 в Україні: 14 999 грн (за версію 12/256 ГБ).

Раніше розповідали про ще один надійний смартфон на 2026 рік. У сегменті доступних смартфонів стає тісно, але Motorola продовжує утримувати лояльність покупців. Вивчаємо відгуки про популярну модель середнього класу Motorola G86.