Быстро работает и долго держит заряд: недорогой смартфон, которым довольны владельцы (фото)

В сегменте смартфонов до 15 000 гривен одним из лучших предложений в 2026 году остается Motorola Edge 60. Это сбалансированная модель с акцентом на камерах, дизайне и дисплее.

Фокус приводит анализ экспертных тестов и реальных отзывов украинских покупателей, чтобы выявить сильные и слабые стороны гаджета.

Главные особенности

Motorola Edge 60 выделяется на фоне конкурентов премиальным внешним видом и уникальной защитой. Смартфон очень тонкий (7,9 мм) и легкий (179 г). Задняя панель выполнена из тактильно приятного полимера с текстурой под кожу или текстиль (цвета Pantone). Главная фишка — защита по стандарту IP68/IP69 и соответствие военному стандарту MIL-STD-810H. Это означает, что телефон не боится не только погружения в воду, но и мойки под высоким давлением, а также перепадов температур.

Установлена изогнутая 6,67-дюймовая P-OLED матрица с разрешением 1220p (2712х1220, 446 ppi), частотой обновления 120 Гц и 10-битной глубиной цвета. Яркость в авторежиме достигает 1400 нит, чего достаточно для солнечного дня. Дисплей защищен стеклом Gorilla Glass 7i, поддерживается HDR10+.

Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

В основе — чипсет MediaTek Dimensity 7300. Его достаточно для плавной работы интерфейса ОС Android 15 и приложений, правда, в играх чудес ждать не стоит. Важный бонус, который редко встретишь в этом классе, — поддержка карт памяти microSD. Motorola заявляет 3 крупных обновления ОС (вплоть до Android 18) и четыре года патчей безопасности.

Набор камер впечатляет универсальностью как для среднего класса. В наличии основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), телефото на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширик на 50 Мп с автофокусом (умеет делать макро). Селфи-камера также получила сенсор на 50 МП.

Емкость аккумулятора составляет 5200 мАч. Поддерживается быстрая зарядка TurboCharge мощностью 68 Вт (0-81% за 30 минут). Досадное изменение по сравнению с предшественником (Edge 50): беспроводную зарядку убрали.

Дисплей Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Что говорят пользователи

Владельцы смартфона в большинстве своем довольны покупкой, отмечая отличную эргономичность и автономность. Телефон уверенно живет 1,5–2 дня при смешанной эксплуатации. Отмечают высокое качество фото, особенно радует наличие полноценного 3-кратного зума и качественного макро, что редкость за эти деньги.

Отсутствие рекламы и лишнего "мусора" в системе Android, удобные фирменные жесты Moto (фонарик, камера) дополняют картину. Бывает полезным наличие режима Smart Connect (подключение к ТВ/ПК в режиме рабочего стола) и поддержка eSIM.

Из жалоб — в коробке нет блока питания (только кабель), его приходится докупать отдельно. Некоторые владельцы столкнулись с глюками датчика приближения (требует привыкания к положению пальца) и недоработанным ИИ Moto AI (плохо понимает украинский язык).

Изогнутые края экрана нравятся не всем — сложно подобрать защитное стекло, а комплектный бампер не полностью закрывает боковины. Есть единичные жалобы на урезанную скорость Wi-Fi 6 по сравнению со старыми флагманами других брендов.

Комплектация Motorola Edge 60 Фото: gsmarena.com

Выводы

Motorola Edge 60 — это отличный вариант для тех, кому нужен красивый, защищенный телефон среднего уровня с хорошими камерами и батареей.

Плюсы:

Высокий класс защиты IP69 и MIL-STD-810H.

Яркий и качественный P-OLED экран.

Универсальный набор камер (есть оптический зум и макро).

Наличие слота для microSD и поддержка eSIM.

"Чистая" оболочка Hello UI с полезными функциями (Smart Connect).

Хорошая автономность (5200 мАч).

Минусы:

В комплекте нет зарядного устройства.

Отсутствует беспроводная зарядка (шаг назад по сравнению с Edge 50).

Средняя производительность в играх.

Изогнутый дисплей на любителя.

Цена Motorola Edge 60 в Украине: 14 999 грн (за версию 12/256 ГБ).

Ранее рассказывали про еще один надежный смартфон на 2026 год. В сегменте доступных смартфонов становится тесно, но Motorola продолжает удерживать лояльность покупателей. Изучаем отзывы о популярной модели среднего класса Motorola G86.