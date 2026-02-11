Надежный смартфон на 2026 год: какую бюджетную модель рекомендуют пользователи (фото)

В сегменте доступных смартфонов становится тесно, но Motorola продолжает удерживать лояльность покупателей. Изучаем отзывы о популярной модели среднего класса.

Фокус приводит главные выводы из обзоров от экспертов и владельцев недорого Motorola G86.

Экран и защита

Главной фишкой смартфона стал дисплей. Производитель установил 6,67-дюймовую pOLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. В реальной жизни это означает отличную читаемость даже под прямым солнцем и глубокий черный цвет. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i.

Примечательна защищенность корпуса. Смартфон получил сертификацию IP68/IP69 и прошел тесты на прочность по стандарту MIL-STD-810H. Moto G86 5G не боится погружения в воду, пыли и даже мойки под высоким давлением. При этом гаджет остался элегантным: задняя панель выполнена из приятного на ощупь пластика или экокожи в трендовых цветах от Pantone.

Motorola G86 Фото: itc.ua

Производительность и "чистая" ОС Android

В основе устройства — проверенный временем процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7300 в связке с 8 ГБ оперативной памяти. Это не совсем геймерский девайс, но для повседневных задач быстродействия хватает с головой: мессенджеры, браузер и видео работают плавно.

Немалым плюсом, который выделяют и обозреватели, и пользователи, стало здешнее исполнение операционной системы Android 15. Она радует незахламленным интерфейсом без навязчивой рекламы и лишнего софта, но с фирменными фишками Moto (например, включение фонарика встряхиванием). Кроме того, уже доступен апдейт до Android 16.

Камера и автономность

Основной модуль на 50 Мп сенсором Sony LYTIA 600 и оптической стабилизацией (OIS) удивляет при хорошем освещении. Владельцы в отзывах сравнивают качество фото с гораздо более дорогими Pixel 8 и даже iPhone 15, отмечая естественную цветопередачу. Правда, эксперты предупреждают: видеосъемка и работа сверхширокоугольной камеры — слабые места модели.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч уверенно держит заряд 1–1,5 дня. Зарядка мощностью 30 Вт восполняет энергию примерно за 70 минут, что не очень быстро, но для ночной подпитки этого показателя достаточно. Отсутствие зарядного блока в коробке, к сожалению, уже данность для большинства бюджетников, и G86 — не исключение. Но в коробке имеется кабель и вполне качественный чехол.

Судя по обратной связи владельцев, Motorola G86 5G — отличный выбор в своем ценовом диапазоне. Покупатели хвалят его за скорость работы, отличную камеру и приятную систему.

Цена Motorola G86 8/256 ГБ в Украине: 11 199 грн.

Ранее сообщалось, что этот бюджетный смартфон высоко оценили пользователи. Чтобы купить хороший смартфон, необязательно искать самые новые модели. Motorola Edge 50 Fusion остается весьма сильным предложением в недорогом сегменте.