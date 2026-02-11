Надійний смартфон на 2026 рік: яку бюджетну модель рекомендують користувачі (фото)

У сегменті доступних смартфонів стає тісно, але Motorola продовжує утримувати лояльність покупців. Вивчаємо відгуки про популярну модель середнього класу.

Фокус наводить головні висновки з оглядів від експертів і власників недорого Motorola G86.

Екран і захист

Головною фішкою смартфона став дисплей. Виробник встановив 6,67-дюймову pOLED-матрицю з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт. У реальному житті це означає відмінну читабельність навіть під прямим сонцем і глибокий чорний колір. Екран захищений склом Gorilla Glass 7i.

Примітна захищеність корпусу. Смартфон отримав сертифікацію IP68/IP69 і пройшов тести на міцність за стандартом MIL-STD-810H. Moto G86 5G не боїться занурення у воду, пилу і навіть мийки під високим тиском. При цьому гаджет залишився елегантним: задня панель виконана з приємного на дотик пластику або екошкіри в трендових кольорах від Pantone.

Motorola G86 Фото: itc.ua

Продуктивність і "чиста" ОС Android

В основі пристрою — перевірений часом процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7300 у зв'язці з 8 ГБ оперативної пам'яті. Це не зовсім геймерський девайс, але для повсякденних завдань швидкодії вистачає з головою: месенджери, браузер і відео працюють плавно.

Чималим плюсом, який виділяють і оглядачі, і користувачі, стало тутешнє виконання операційної системи Android 15. Вона радує незахламленим інтерфейсом без нав'язливої реклами і зайвого софту, але з фірмовими фішками Moto (наприклад, увімкнення ліхтарика струшуванням). Крім того, вже доступний апдейт до Android 16.

Камера та автономність

Основний модуль на 50 Мп з сенсором Sony LYTIA 600 і оптичною стабілізацією (OIS) дивує при хорошому освітленні. Власники у відгуках порівнюють якість фото з набагато дорожчими Pixel 8 і навіть iPhone 15, відзначаючи природну передачу кольору. Щоправда, експерти попереджають: відеозйомка і робота надширококутної камери — слабкі місця моделі.

Акумулятор ємністю 5200 мАг впевнено тримає заряд 1-1,5 дня. Зарядка потужністю 30 Вт заповнює енергію приблизно за 70 хвилин, що не дуже швидко, але для нічного підживлення цього показника достатньо. Відсутність зарядного блока в коробці, на жаль, уже даність для більшості бюджетників, і G86 — не виняток. Але в коробці є кабель і цілком якісний чохол.

Судячи зі зворотного зв'язку власників, Motorola G86 5G — чудовий вибір у своєму ціновому діапазоні. Покупці хвалять його за швидкість роботи, відмінну камеру і приємну систему.

Ціна Motorola G86 8/256 ГБ в Україні: 11 199 грн.

Раніше повідомлялося, що цей бюджетний смартфон високо оцінили користувачі. Щоб купити хороший смартфон, необов'язково шукати найновіші моделі. Motorola Edge 50 Fusion залишається досить сильною пропозицією в недорогому сегменті.