Цей бюджетний смартфон високо оцінили користувачі: яку модель купити у 2026 році (фото)

Щоб купити хороший смартфон, необов'язково шукати найновіші моделі. Motorola Edge 50 Fusion залишається досить сильною пропозицією в недорогому сегменті.

Ціна цього міцного "середняка" 2024 року сьогодні опустилася до 8000 грн. Наводимо результати тестування GSMArena і головне з відгуків реальних власників гаджета.

Дизайн і дисплей

Зовнішній вигляд апарата радує більшість покупців. Він тонкий (7,9 мм) і легкий (175 г), задня панель виконана з екошкіри в чотирьох можливих кольорах. Це практичне покриття: телефон не ковзає в руці і приємний на дотик.

Є повноцінний захист від води і пилу за стандартом IP68, тобто витримується занурення і сильний дощ.

Екран — 6,7-дюймова P-OLED матриця з частотою оновлення до 144 Гц. Експерти відзначають високу яскравість (до 1300 ніт в авторежимі), що дає змогу комфортно користуватися гаджетом на сонці. Передбачено також оптичний сканер відбитків під екраном.

Відео дня

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Продуктивність, батарея, зйомка

Усередині встановлено процесор Snapdragon 7s Gen 2. На інтенсивний геймінг з ультра-налаштуваннями розраховувати не варто, але для плавної роботи інтерфейсу, соцмереж і месенджерів його вистачає із запасом. Працює смартфон під управлінням ОС Android 15 (14-та версія з коробки, але доступне оновлення). з фірмовими фішками Moto (наприклад, увімкнення ліхтарика струшуванням). Інтерфейс не перевантажений, заявлені ще два великих апдейти ОС (найімовірніше, до Android 17).

Оперативної пам'яті 8 ГБ, вбудованої — 128/256 ГБ без можливості розширення. Батарея на 5000 мАг забезпечує впевнений день роботи (близько 12,5 годин у тестах). Підтримується швидка зарядка на 68 Вт, яка заповнює 86% заряду всього за 30 хвилин. В українській комплектації блок зарядки, на жаль, у коробку не кладуть.

Основний модуль на 50 Мп (сенсор Sony Lytia) з оптичною стабілізацією робить відмінні знімки вдень і гідні — вночі. Кольори насичені, деталізація на рівні. Надширококутна камера на 13 Мп оснащена автофокусом, тож вміє знімати макро — і робить це краще, ніж більшість конкурентів з окремими макро-затичками.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Висновки

Рейтинг моделі в магазинах стабільно високий. Покупці в захваті від співвідношення ціни та якості. Хвалять приємний дисплей, стереозвук, недешевий дизайн. А ось до недоліків записують відсутність блоку зарядки в комплекті, простенький комплектний чохол і роботу камери в складних умовах (не дотягує до флагманів, що логічно за цю ціну).

Плюси:

Преміальний дизайн з оздобленням під шкіру.

Захист від води та пилу IP68.

Відмінний P-OLED екран 144 Гц.

"Чиста" і спритна ОС Android.

Непогана основна камера з оптичною стабілізацією.

Гучні стереодинаміки.

Мінуси:

Немає зарядного адаптера в комплекті.

Процесор не підходить для важких ігор.

Немає підтримки HDR-відео.

Немає слота для карти пам'яті.

Ціна Motorola Edge 50 Fusion 8/128 ГБ в Україні — 7999 грн.

Раніше повідомлялося, що цей смартфон Android перевершить iPhone. Компанія Samsung, ймовірно, працює над функцією під назвою Polar ID для свого майбутнього флагмана Galaxy S27 Ultra.