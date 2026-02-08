Этот бюджетный смартфон высоко оценили пользователи: какую модель купить в 2026 (фото)

Чтобы купить хороший смартфон, необязательно искать самые новые модели. Motorola Edge 50 Fusion остается весьма сильным предложением в недорогом сегменте.

Цена этого крепкого "середняка" 2024 года сегодня опустилась до 8000 грн. Приводим результаты тестирования GSMArena и главное из отзывов реальных владельцев гаджета.

Дизайн и дисплей

Внешний вид аппарата радует большинство покупателей. Он тонкий (7,9 мм) и легкий (175 г), задняя панель выполнена из экокожи в четырех возможных расцветках. Это практичное покрытие: телефон не скользит в руке и приятен на ощупь.

Есть полноценная защита от воды и пыли по стандарту IP68, то есть выдерживается погружение и сильный дождь.

Экран — 6,7-дюймовая P-OLED матрица с частотой обновления до 144 Гц. Эксперты отмечают высокую яркость (до 1300 нит в авторежиме), что позволяет комфортно пользоваться гаджетом на солнце. Предусмотрен также оптический сканер отпечатков под экраном.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Производительность, батарея, съемка

Внутри установлен процессор Snapdragon 7s Gen 2. На интенсивный гейминг с ультра-настройками рассчитывать не стоит, но для плавной работы интерфейса, соцсетей и мессенджеров его хватает с запасом. Работает смартфон под управлением ОС Android 15 (14-я версия из коробки, но доступно обновление). с фирменными фишками Moto (например, включение фонарика встряхиванием). Интерфейс не перегружен, заявлены еще два крупных апдейта ОС (скорее всего, до Android 17).

Оперативной памяти 8 ГБ, встроенной — 128/256 ГБ без возможности расширения. Батарея на 5000 мАч обеспечивает уверенный день работы (около 12,5 часов в тестах). Поддерживается быстрая зарядка на 68 Вт, которая восполняет 86% заряда всего за 30 минут. В украинской комплектации блок зарядки, к сожалению, в коробку не кладут.

Основной модуль на 50 Мп (сенсор Sony Lytia) с оптической стабилизацией делает отличные снимки днем и достойные — ночью. Цвета насыщенные, детализация на уровне. Сверхширокоугольная камера на 13 Мп оснащена автофокусом, поэтому умеет снимать макро — и делает это лучше, чем большинство конкурентов с отдельными макро-затычками.

Motorola Edge 50 Fusion Фото: gsmarena.com

Выводы

Рейтинг модели в магазинах стабильно высокий. Покупатели в восторге от соотношения цены и качества. Хвалят приятный дисплей, стереозвук, недешевый дизайн. А вот в недостатки записывают отсутствие блока зарядки в комплекте, простенький комплектный чехол и работу камеры в сложных условиях (не дотягивает до флагманов, что логично за эту цену).

Плюсы:

Премиальный дизайн с отделкой под кожу.

Защита от воды и пыли IP68.

Отличный P-OLED экран 144 Гц.

"Чистая" и шустрая ОС Android.

Неплохая основная камера с оптической стабилизацией.

Громкие стереодинамики.

Минусы:

Нет зарядного адаптера в комплекте.

Процессор не подходит для тяжелых игр.

Нет поддержки HDR-видео.

Нет слота для карты памяти.

Цена Motorola Edge 50 Fusion 8/128 ГБ в Украине — 7999 грн.

