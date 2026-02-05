Этот смартфон Android превзойдет iPhone: он может "украсть" одну из лучших функций Apple

Компания Samsung, вероятно, работает над функцией под названием Polar ID для своего будущего флагмана Galaxy S27 Ultra.

Технология Polar ID может вывести Galaxy S27 Ultra на новый уровень с точки зрения безопасности. Об этом сообщил инсайдер Schrödinger в соцсети X.

Как объясняет PhoneArena, функция Polar ID не делает обычное фото лица с помощью камеры, которое можно легко подделать. Она использует специальный датчик, который может буквально "видеть" контуры лица и различать человеческую кожу и маску, а также безупречно работает в темноте.

Galaxy S27 Ultra может получить функцию Polar ID

Сейчас технология Face ID от Apple является лидером в сфере защиты лица. Однако для размещения всех этих датчиков требуется значительное пространство на экране. В свою очередь Polar ID не будет занимать много места, аккуратно помещаясь в вырез для камеры.

Если Samsung удастся интегрировать технологию Polar ID, пользователи получат сразу два преимущества. Кроме надежной защиты с помощью 3D-сканера, новый датчик позволит сохранить лаконичность экрана.

"Мой опыт использования технологии разблокировки лицом на старых версиях Android всегда был несколько неудачным, поскольку она была недостаточно безопасной, чтобы обеспечить доступ к банковским приложениям. Поэтому перспектива уровня безопасности Face ID в новой серии Galaxy чрезвычайно захватывающая. Надеюсь, эти слухи окажутся правдивыми", — подытожил эксперт портала.

Напомним, в сети появилось маркетинговое изображение смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, который выйдет в 2026 году.

Фокус также сообщал, что новая утечка информации указывает на существенное подорожание серии Samsung Galaxy S26.