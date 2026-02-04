Новый iPhone неожиданно порадует своей ценой: инсайдер раскрыл детали

Будущий iPhone 18 может быть выгодной покупкой по сравнению с флагманом Galaxy S26, поскольку Apple, вероятно, компенсирует кризисные расходы на оперативную память, в отличие от Samsung.

В 2026 году ожидается общее подорожание смартфонов, связанное с ростом цен на оперативную память. На фоне этого Apple может покрыть расходы, чтобы увеличить свою долю рынка, сообщает аналитик Мин-Чи Куо в X.

По данным Мин-Чи Куо, текущий план Apple в отношении новых моделей iPhone 18, которые выйдут во второй половине 2026 года, заключается в том, чтобы максимально избежать повышения цен. Он подчеркнул, что сохранение неизменной начальной цены будет полезным с точки зрения маркетинга.

Важно

Как отмечает TechRadar, это означает, что цена iPhone 18 будет начинаться от 799 долларов, iPhone 18 Pro — от 1099 долларов, а iPhone 18 Pro Max — от 1199 долларов.

В то же время данные дилеров из Швеции, с которыми ознакомился WinFuture, указывают на то, что Samsung будет придерживаться новой ценовой стратегии, согласно которой рекомендованная розничная цена производителя (MSRP) для начального уровня Galaxy S26 возрастет почти на 240 долларов, тогда как для Galaxy S26 Plus она останется почти неизменной. Сейчас цена Samsung Galaxy S25 стартует от 799 долларов.

В свою очередь информатор Арсен Люпен сообщает о более существенном подорожании флагманов Samsung:

Galaxy S26 12/256 — 1 417 долларов (61 160 грн);

Galaxy S26 12/512 — 1 689 долларов (72 893 грн);

Galaxy S26+ 12/245 — 1 772 долларов (76 464 грн);

Galaxy S26+ 12/512 — 2 044 долларов (88 196 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/256 — 2 056 долларов (88 707 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/512 — 2 328 долларов (100 439 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/1TB — 2 753 долларов (118 803 грн).

Стоит отметить, что ни Apple, ни Samsung официально не подтверждали цены своих будущих флагманов. Однако, если слухи правдивы, то iPhone 18 будет доступнее, чем Galaxy S26.

Напомним, ранее президент Samsung Вонджин Ли, намекнул, что компания может поднять цены на свои флагманы из-за дефицита оперативной памяти.

Фокус также сообщал, что генеральный директор компании Nothing Карл Пей предупредил о резком подорожании смартфонов в 2026 году.