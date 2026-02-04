Новий iPhone несподівано порадує своєю ціною: інсайдер розкрив деталі

Майбутній iPhone 18 може бути вигідною покупкою порівняно з флагманом Galaxy S26, оскільки Apple, ймовірно, компенсує кризові витрати на оперативну пам’ять, на відміну від Samsung.

У 2026 році очікується загальне подорожчання смартфонів, пов’язане зі зростанням цін на оперативну пам’ять. На тлі цього Apple може покрити витрати, щоб збільшити свою частку ринку, повідомляє аналітик Мін-Чі Куо у X.

За даними Мін-Чі Куо, поточний план Apple щодо нових моделей iPhone 18, які вийдуть у другій половині 2026 року, полягає в тому, щоб максимально уникнути підвищення цін. Він наголосив, що збереження незмінної початкової ціни буде корисним з точки зору маркетингу.

Як зазначає TechRadar, це означатиме, що ціна iPhone 18 буде починатись від 799 доларів, iPhone 18 Pro — від 1099 доларів, а iPhone 18 Pro Max — від 1199 доларів.

Водночас дані дилерів зі Швеції, з якими ознайомився WinFuture, вказують на те, що Samsung дотримуватиметься нової цінової стратегії, згідно з якою рекомендована роздрібна ціна виробника (MSRP) для початкового рівня Galaxy S26 зросте майже на 240 доларів, тоді як для Galaxy S26 Plus вона залишиться майже незмінною. Наразі ціна Samsung Galaxy S25 стартує від 799 доларів.

Своєю чергою інформатор Арсен Люпен повідомляє про більш суттєве подорожчання флагманів Samsung:

Galaxy S26 12/256 — 1 417 доларів (61 160 грн);

Galaxy S26 12/512 — 1 689 доларів (72 893 грн);

Galaxy S26+ 12/245 — 1 772 доларів (76 464 грн);

Galaxy S26+ 12/512 — 2 044 доларів (88 196 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/256 — 2 056 доларів (88 707 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/512 — 2 328 доларів (100 439 грн);

Galaxy S26 Ultra 12/1TB — 2 753 доларів (118 803 грн).

Варто зазначити, що ні Apple, ні Samsung офіційно не підтверджували ціни своїх майбутніх флагманів. Однак, якщо чутки правдиві, то iPhone 18 буде доступнішим, ніж Galaxy S26.

Нагадаємо, раніше президент Samsung Вонджін Лі, натякнув, що компанія може підняти ціни на свої флагмани через дефіцит оперативної пам’яті.

Фокус також повідомляв, що генеральний директор компанії Nothing Карл Пей попередив про різке подорожчання смартфонів у 2026 році.