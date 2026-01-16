Популярний бренд попередив про подорожчання смартфонів на 30%: у чому причина

Генеральний директор компанії Nothing Карл Пей попередив про різке подорожчання смартфонів у 2026 році через безпрецедентний попит і зростання цін на модулі пам'яті.

Протягом п'ятнадцяти років уся індустрія смартфонів працювала з розрахунком на те, що з часом компоненти будуть дешевшати. Це давало змогу планувати виробництво і поступово покращувати характеристики без підвищення цін, але тепер модель завалилася. Карл Пей поділився своїми прогнозами в соціальній мережі Linkedin.

Ті самі модулі пам'яті, що і для смартфонів, потрібні для роботи центрів обробки даних, призначених для моделей штучного інтелекту. Зараз попит на ШІ зріс, і великі постачальники резервують виробничі потужності за роки вперед.

"Уперше смартфони безпосередньо конкурують з інфраструктурою ШІ, і в результаті ціни на пам'ять різко зростають", — поскаржився глава Nothing.

За його інформацією, пам'ять уже стала одним із найдорожчих компонентів смартфонів і потенційно найбільшим фактором, що визначає вартість комплектуючих до кінця року. Через безпрецедентний попит ціни в деяких випадках зросли вже в 3 рази, і модулі пам'яті, які рік тому коштували менше ніж 20 доларів, до кінця 2026-го можуть продавати по 100 доларів.

Nothing Phone 3 здивував своїм незвичайним дизайном Фото: Andrew Lanxon/CNET

Тепер виробникам потрібно або підвищити ціни (іноді більш ніж на 30%) або знизити технічні характеристики. Через це багато доступних брендів уже не зможуть пропонувати кращі характеристики за менші гроші. У таких умовах деякі ринки, особливо сегменти початкового і середнього рівня можуть скоротитися на 20%, якщо не більше.

Гендиректор попередив, що ціни на всі смартфони Nothing збільшаться у зв'язку з впровадженням технології UFS 3.1 у деяких продуктах, випущених у першому кварталі 2026 року. Однак бренд продовжить приваблювати не стільки високими технічними характеристиками, скільки дизайном.

Раніше аналітична компанія також попереджала про стрибок цін на смартфони по всьому світу в 2026 році. Експерти прогнозують найбільше підвищення вартості за останні 26 років. Найімовірніше, ціни стрімко зростатимуть щонайменше до 2027 року.

Ноутбуки також зіткнулися з нестачею оперативної пам'яті. Експерти пророкують, що у 2026 році на ринок випустять більше моделей з об'ємом 8 ГБ замість 16 ГБ.