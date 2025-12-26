Ноутбуки отупіють у 2026 році і не отримають навіть 16 ГБ оперативної пам'яті: названо причину

Конфігурації пам'яті можуть кардинально змінитися, починаючи з наступного року. Схоже, що на ринку з'явиться більше ноутбуків з об'ємом оперативної пам'яті 8 ГБ замість 16 ГБ і більше.

Зміна зумовлена нестачею DRAM, спричиненою зростанням попиту на ШІ, водночас деякі виробники навіть зазначають, що планують використовувати менше пам'яті у своїх моделях середнього класу, щоб контролювати вартість цих машин, пише bgr.com.

Dell і Lenovo — лише два з брендів, які, як повідомляється, мають намір скоротити об'єм пам'яті у своїх недорогих комп'ютерах, і хоча точні цифри поки що не називаються, більшість вважає, що оновлені ноутбуки з об'ємом оперативної пам'яті 16 ГБ і більше зростуть у ціні. Навіть ціни на смартфони зростуть через дефіцит, викликаний попитом на більшу кількість ШІ.

TrendForce припускає, що зростання цін на пам'ять, що триває, продовжиться щонайменше в першому кварталі 2026 року, відображаючи вищі ціни, які ми спостерігали на деякі інші технічні компоненти під час дефіциту чипів, який стався 2020 року. За оцінками, ці ціни різко зростуть у 2026 році, тому знайти хороший ноутбук середнього класу з достатнім обсягом пам'яті для виконання повсякденних завдань може стати ще складніше.

Ноутбук Lenovo Yoga Solar PC Фото: Lenovo

Хоча кілька років тому базовим стандартом для ноутбуків було 8 ГБ оперативної пам'яті, у міру розвитку технологій і розширення застосунків — не кажучи вже про всі нові функції штучного інтелекту, що постачаються з багатьма пристроями — для їхньої адекватної роботи стало вимагати більше пам'яті. Навіть стандартні браузери, як-от Google Chrome, можуть споживати великі обсяги оперативної пам'яті, внаслідок чого 8 ГБ пам'яті — це невеликий об'єм, з якого можна витягти важливі ресурси, необхідні комп'ютеру для безперебійної роботи.

У минулому часто висловлювалися аргументи про те, що 8 ГБ оперативної пам'яті явно недостатньо для комп'ютерів, у наші дні деякі компанії, як-от Apple, навіть переходять та пропонують 16 ГБ оперативної пам'яті як стандарт для своїх недорогих MacBook Air тільки за останні рік-два. Хоча раніше вищі рівні пам'яті були доступні як доповнення, версії ноутбуків Apple кінця 2024 і 2025 років пропонували їх як базовий об'єм, щоб допомогти виконувати інтенсивні щоденні завдання, що вимагають використання пам'яті.

"Хоча ми не маємо точного уявлення про те, наскільки високими можуть стати ціни на оперативну пам'ять у міру збереження дефіциту, цілком імовірно, що ви побачите експонентне зростання цін, якщо подивитеся на ноутбуки початкового рівня з 8 ГБ оперативної пам'яті та варіанти середнього і високого класу, що пропонують 16 ГБ і більше", — підсумували автори.

