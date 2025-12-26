Ноутбуки отупеют в 2026 году и не получат даже 16 ГБ оперативной памяти: названа причина

Конфигурации памяти могут кардинально измениться, начиная со следующего года. Похоже, что на рынке появится больше ноутбуков с объемом оперативной памяти 8 ГБ вместо 16 ГБ и более.

Изменение обусловлено сохраняющейся нехваткой DRAM, вызванной растущим спросом на ИИ, при этом некоторые производители даже отмечают, что планируют использовать меньше памяти в своих моделях среднего класса, чтобы контролировать стоимость этих машин, пишет bgr.com.

Dell и Lenovo — лишь два из брендов, которые, как сообщается, намерены сократить объем памяти в своих недорогих компьютерах, и хотя точные цифры пока не называются, большинство полагает, что обновленные ноутбуки с объемом оперативной памяти 16 ГБ и более вырастут в цене. Даже Цены на смартфоны вырастут из-за дефицита вызвано спросом на большее количество ИИ.

Відео дня

TrendForce предполагает, что продолжающийся рост цен на память продолжится как минимум в первом квартале 2026 года, отражая более высокие цены, которые мы наблюдали на некоторые другие технические компоненты во время дефицита чипов, последовавшего за 2020 годом. По оценкам, эти цены резко вырастут в 2026 году, поэтому найти хороший ноутбук среднего класса с достаточным объемом памяти для выполнения повседневных задач может стать еще сложнее.

Ноутбук Lenovo Yoga Solar PC Фото: Lenovo

Хотя несколько лет назад базовым стандартом для ноутбуков было 8 ГБ оперативной памяти, по мере развития технологий и расширения приложений —не говоря уже обо всех новых функциях искусственного интеллекта, которые поставляются со многими устройствами — для их адекватной работы стало требоваться больше памяти. Даже стандартные браузеры, такие как Google Chrome, могут потреблять большие объемы оперативной памяти, в результате чего 8 ГБ памяти — это небольшой объем, из которого можно извлечь важные ресурсы, необходимые компьютеру для бесперебойной работы.

В прошлом часто высказывались аргументы о том, что 8 ГБ оперативной памяти явно недостаточно для компьютеров в наши дни некоторые компании, такие как Apple, даже переходят на предлагают 16 ГБ оперативной памяти в качестве стандарта для своих недорогих MacBook Air только за последние год-два. Хотя ранее более высокие уровни памяти были доступны в качестве дополнения, версии ноутбуков Apple конца 2024 и 2025 годов предлагали их в качестве базового объема, чтобы помочь выполнять интенсивные ежедневные задачи, требующие использования памяти.

"Хотя мы не имеем точного представления о том, насколько высокими могут стать цены на оперативную память по мере сохранения дефицита, весьма вероятно, что вы увидите экспоненциальный рост цен, если посмотрите на ноутбуки начального уровня с 8 ГБ оперативной памяти и варианты среднего и высокого класса, предлагающие 16 ГБ и более", — заключили авторы.

Ранее мы писали о том, что смартфон может сломаться из-за вашего автомобиля. Если ваш автомобиль оснащен лидарным датчиком, он может полностью разрушить тонкие линзы камеры смартфона.