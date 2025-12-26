Смартфон может сломаться из-за вашего автомобиля: чем опасны системы машины (фото)

Если ваш автомобиль оснащен лидарным датчиком, он может полностью разрушить тонкие линзы камеры смартфона.

Лазеры, вырабатываемые лидарным датчиком автомобиля, могут быть невидимыми и, как правило, безвредными для глаз человека, но чувствительное оптическое оборудование, такое как камера вашего смартфона, — это совсем другая история, пишет bgr.com.

Датчики камеры (не путайте с лидарным датчиком смартфона), могут свидетельствовать об этом солнечном лазерном свете, и при прямом попадании в объектив камеры возникают поджаренные пиксели. Вероятность того, что лидар автомобиля повредит телефон, весьма мала, если вы не направите объективную камеру прямо на лидарный излучатель машины и не используете зум-объектив.

Датчик LiDAR в авто Фото: Volvo

"LiDAR" — это аббревиатура от "Light Detection and Ranging", разновидность лазерной технологии дистанционного зондирования. Рядом с радаром находится лидар, предназначенный для измерения расстояний и мобильных объектов вокруг точек его происхождения. Датчик лидара испускает батарею лазерного света, а затем измеряет время, необходимое для отражения. Эта технология используется в новых автомобилях для создания трехмерной карты окрестностей автомобиля, что имеет неоценимое значение автономных транспортных средств, движущихся по снегу или вокруг местности.

Свет лидарного датчика находится в инфракрасном спектре, невидимом человеческому глазу. Однако объективность на камере смартфона — это другое дело. Датчики изображения могут воспринимать лазеры лидарного сенсора, когда эти лазеры направляются непосредственно в них. Это может привести к серьезному эффекту выгорания.

Один пользователь поднес камеру своего смартфона к Volvo EX90 и при увеличении масштаба увидел сгоревшие пиксели. Это видео стало вирусным после публикации, что побудило автомобильный сайт Ridt обратиться за комментариями к представителю Volvo, который ответил: "Обычно рекомендуется следовать направлению камеры непосредственно к датчику лидара. Лазерный свет, излучаемый лидаром, может повредить сенсор камеры или привести к ее работе".

