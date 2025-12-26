Смартфоны Xiaomi больше не получат память объемом 1 ТБ: о каких моделях речь

Чипы памяти теперь стоят дороже, и компания Xiaomi решила "укоротить" память некоторым своим продуктам, таким как смартфоны среднего класса и планшеты, передает xiaomitime.com.

Инсайдеры, знакомые с ситуацией, сообщают, что некоторые планшеты Xiaomi теперь будут стоить на 100–300 китайских юаней дороже, иными словами на 15–45 долларов США. А все потому что компоненты памяти подорожали, и разработчикам приходится принимать такие меры. Также известно, что подорожание коснется планшетов-"середнячков", флагманские же модели будут стоить на прежнем уровне.

Смартфоны среднего класса тоже, скорее всего, будут продаваться на 15–45 долларов дороже из-за подорожания чипов LPDDR и NAND, которые делали возможным увеличение встроенной и оперативной памяти. Эти объемы были нужны для эффективной работы функций ИИ, а также нормального геймплея.

Теперь память емкостью 1 ТБ может исчезнуть из моделей среднего класса, которые компания планировала презентовать в 2026 году. Что касается флагманов, то хранилища объемом 1ТБ они сохранят, но будут ли стоить дороже — пока не известно, говорится в материале.

