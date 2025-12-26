Смартфони Xiaomi більше не отримають пам'ять об'ємом 1 ТБ: про які моделі йдеться

Тепер пам'ять ємністю 1 ТБ може зникнути з моделей середнього класу, які компанія планувала презентувати у 2026 році.

Чипи пам'яті тепер коштують дорожче, і компанія Xiaomi вирішила "вкоротити" пам'ять деяким своїм продуктам, як-от смартфони середнього класу і планшети, передає xiaomitime.com.

Інсайдери, знайомі з ситуацією, повідомляють, що деякі планшети Xiaomi тепер коштуватимуть на 100-300 китайських юанів дорожче, іншими словами на 15-45 доларів США. А все тому що компоненти пам'яті подорожчали, і розробникам доводиться вживати таких заходів. Також відомо, що подорожчання торкнеться планшетів-"середнячків", флагманські ж моделі коштуватимуть на колишньому рівні.

Смартфони середнього класу теж, найімовірніше, продаватимуться на 15-45 доларів дорожче через подорожчання чипів LPDDR і NAND, які уможливлювали збільшення вбудованої та оперативної пам'яті. Ці обсяги були потрібні для ефективної роботи функцій ШІ, а також нормального геймплея.

Тепер пам'ять ємністю 1 ТБ може зникнути з моделей середнього класу, які компанія планувала презентувати у 2026 році. Щодо флагманів, то сховища об'ємом 1 ТБ вони збережуть, але чи коштуватимуть дорожче — поки що невідомо, йдеться в матеріалі.

