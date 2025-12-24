Бюджетний смартфон із максимумом характеристик: яку модель Xiaomi радять експерти (фото)

Популярний представник недорогої лінійки Poco заслужено відзначився хорошими відгуками в 2025 році. Незважаючи на ранній реліз цього року, телефон зберіг відмінне співвідношення ціни та якості.

Резюмуємо результати тестування Poco X7 з огляду GSMArena.

Дизайн і дисплей

Головною перевагою новинки експерти назвали конструкцію корпусу. Poco X7 вперше в серії отримав повноцінний захист від води і пилу за стандартом IP68 (у деяких регіонах заявлений навіть IP69), а також амортизуючу внутрішню структуру для захисту від падінь. Лицьова панель прикрита топовим склом Gorilla Glass Victus 2, що є рідкістю для цього цінового сегмента.

Дисплей Poco X7 Фото: gsmarena.com

Екран залишився сильною стороною бренду. Це 6,67-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 1,5K (1220p), частотою оновлення 120 Гц і підтримкою Dolby Vision. В автоматичному режимі яскравість досягає 1111 ніт, забезпечуючи відмінну читабельність на сонці.

Продуктивність і камери

Смартфон побудований на базі 4-нанометрового чипсета MediaTek Dimensity 7300 Ultra. У тестах процесор продемонстрував чудову стабільність: навіть під час тривалих стрес-навантажень пристрій не перегрівався і не скидав тактову частоту. Продуктивності із запасом вистачає для плавної роботи інтерфейсу і більшості сучасних ігор, хоча графічна підсистема отримала лише незначний приріст порівняно з попередником.

Камери Poco X7 Фото: gsmarena.com

Основний модуль камери оновили до 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX882 з оптичною стабілізацією. Денні знімки виходять якісними, з широким динамічним діапазоном, але часто страждають від надмірної програмної обробки і перенасичених кольорів. Головним розчаруванням став зум: 2-кратне наближення реалізовано гірше, ніж у торішньому Poco X6, втрачаючи деталізацію. Надширококутна камера на 8 Мп і макро-модуль на 2 Мп залишилися на базовому рівні. Відеозапис у 4K радує деталізацією, але електронна стабілізація погано справляється з тряскою при ходьбі.

Автономність і зарядка

Глобальна версія смартфона оснащена акумулятором ємністю 5110 мАг, який краще переносить низькі температури. Час автономної роботи експерти оцінили як середній: апарат добре тримає заряд в іграх і під час дзвінків, але швидко розряджається під час веб-серфінгу. Кроком назад стало зниження потужності зарядки до 45 Вт (проти 67 Вт у попередника). Тепер повне поповнення енергії займає 65 хвилин, що досить довго за сучасними мірками Xiaomi.

Комплект поставки Poco X7 Фото: gsmarena.com

Смартфон функціонує під управлінням ОС Android 14 з оболонкою HyperOS 1.

Що в підсумку? Poco X7 — збалансований і недорогий девайс, який має зовсім небагато реальних недоліків (здебільшого стосуються камери і стабілізації відео), працює спритно в повсякденних завданнях, непогано тримає батарею, має приємний дисплей.

Ціна Poco X7 в Україні — від ~10 000 грн.

Раніше повідомлялося про потужні та недорогі смартфони 2025 року вартістю до 15 000 грн. Цього року телефони середнього класу пропонують характеристики, які ще недавно були долею флагманів. Потужні процесори, повноцінний вологозахист і екрани з рекордною яскравістю стали стандартом навіть для пристроїв із помірною ціною.