Бюджетный смартфон с максимумом характеристик: какую модель Xiaomi советуют эксперты (фото)
Популярный представитель недорогой линейки Poco заслуженно отметился хорошими отзывами в 2025 году. Несмотря на ранний релиз в этом году, телефон сохранил отличное соотношение цены и качества.
Резюмируем результаты тестирования Poco X7 из обзора GSMArena.
Дизайн и дисплей
Главным преимуществом новинки эксперты назвали конструкцию корпуса. Poco X7 впервые в серии получил полноценную защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (в некоторых регионах заявлен даже IP69), а также амортизирующую внутреннюю структуру для защиты от падений. Лицевая панель прикрыта топовым стеклом Gorilla Glass Victus 2, что является редкостью для этого ценового сегмента.
Экран остался сильной стороной бренда. Это 6,67-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 1,5K (1220p), частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. В автоматическом режиме яркость достигает 1111 нит, обеспечивая отличную читаемость на солнце.
Производительность и камеры
Смартфон построен на базе 4-нанометрового чипсета MediaTek Dimensity 7300 Ultra. В тестах процессор продемонстрировал отличную стабильность: даже при длительных стресс-нагрузках устройство не перегревалось и не сбрасывало тактовую частоту. Производительности с запасом хватает для плавной работы интерфейса и большинства современных игр, хотя графическая подсистема получила лишь незначительный прирост по сравнению с предшественником.
Основной модуль камеры обновили до 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Дневные снимки выходят качественными, с широким динамическим диапазоном, но часто страдают от чрезмерной программной обработки и перенасыщенных цветов. Главным разочарованием стал зум: 2-кратное приближение реализовано хуже, чем в прошлогоднем Poco X6, теряя детализацию. Сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макро-модуль на 2 Мп остались на базовом уровне. Видеозапись в 4K радует детализацией, но электронная стабилизация плохо справляется с тряской при ходьбе.
Автономность и зарядка
Глобальная версия смартфона оснащена аккумулятором емкостью 5110 мАч, который лучше переносит низкие температуры. Время автономной работы эксперты оценили как среднее: аппарат хорошо держит заряд в играх и при звонках, но быстро разряжается при веб-серфинге. Шагом назад стало снижение мощности зарядки до 45 Вт (против 67 Вт у предшественника). Теперь полное восполнение энергии занимает 65 минут, что довольно долго по современным меркам Xiaomi.
Смартфон функционирует под управлением ОС Android 14 с оболочкой HyperOS 1.
Что в итоге? Poco X7 — сбалансированный и недорогой девайс, который имеет совсем немного реальных недостатков (в основном касаются камеры и стабилизации видео), работает шустро в повседневных задачах, неплохо держит батарею, обладает приятным дисплеем.
- Цена Poco X7 в Украине — от ~10 000 грн.
Ранее сообщалось про мощные и недорогие смартфоны 2025 года стоимостью до 15 000 грн. В этом году телефоны среднего класса предлагают характеристики, которые еще недавно были уделом флагманов. Мощные процессоры, полноценная влагозащита и экраны с рекордной яркостью стали стандартом даже для устройств с умеренной ценой.