Бюджетный смартфон с максимумом характеристик: какую модель Xiaomi советуют эксперты (фото)

Популярный представитель недорогой линейки Poco заслуженно отметился хорошими отзывами в 2025 году. Несмотря на ранний релиз в этом году, телефон сохранил отличное соотношение цены и качества.

Резюмируем результаты тестирования Poco X7 из обзора GSMArena.

Дизайн и дисплей

Главным преимуществом новинки эксперты назвали конструкцию корпуса. Poco X7 впервые в серии получил полноценную защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (в некоторых регионах заявлен даже IP69), а также амортизирующую внутреннюю структуру для защиты от падений. Лицевая панель прикрыта топовым стеклом Gorilla Glass Victus 2, что является редкостью для этого ценового сегмента.

Дисплей Poco X7 Фото: gsmarena.com

Экран остался сильной стороной бренда. Это 6,67-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 1,5K (1220p), частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. В автоматическом режиме яркость достигает 1111 нит, обеспечивая отличную читаемость на солнце.

Производительность и камеры

Смартфон построен на базе 4-нанометрового чипсета MediaTek Dimensity 7300 Ultra. В тестах процессор продемонстрировал отличную стабильность: даже при длительных стресс-нагрузках устройство не перегревалось и не сбрасывало тактовую частоту. Производительности с запасом хватает для плавной работы интерфейса и большинства современных игр, хотя графическая подсистема получила лишь незначительный прирост по сравнению с предшественником.

Камеры Poco X7 Фото: gsmarena.com

Основной модуль камеры обновили до 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Дневные снимки выходят качественными, с широким динамическим диапазоном, но часто страдают от чрезмерной программной обработки и перенасыщенных цветов. Главным разочарованием стал зум: 2-кратное приближение реализовано хуже, чем в прошлогоднем Poco X6, теряя детализацию. Сверхширокоугольная камера на 8 Мп и макро-модуль на 2 Мп остались на базовом уровне. Видеозапись в 4K радует детализацией, но электронная стабилизация плохо справляется с тряской при ходьбе.

Автономность и зарядка

Глобальная версия смартфона оснащена аккумулятором емкостью 5110 мАч, который лучше переносит низкие температуры. Время автономной работы эксперты оценили как среднее: аппарат хорошо держит заряд в играх и при звонках, но быстро разряжается при веб-серфинге. Шагом назад стало снижение мощности зарядки до 45 Вт (против 67 Вт у предшественника). Теперь полное восполнение энергии занимает 65 минут, что довольно долго по современным меркам Xiaomi.

Комплект поставки Poco X7 Фото: gsmarena.com

Смартфон функционирует под управлением ОС Android 14 с оболочкой HyperOS 1.

Что в итоге? Poco X7 — сбалансированный и недорогой девайс, который имеет совсем немного реальных недостатков (в основном касаются камеры и стабилизации видео), работает шустро в повседневных задачах, неплохо держит батарею, обладает приятным дисплеем.

Цена Poco X7 в Украине — от ~10 000 грн.

