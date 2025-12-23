Мощные и недорогие смартфоны 2025: названы лучшие модели до 15 000 грн (фото)

В 2025 году телефоны среднего класса предлагают характеристики, которые еще недавно были уделом флагманов. Мощные процессоры, полноценная влагозащита и экраны с рекордной яркостью стали стандартом даже для устройств с умеренной ценой.

Фокус собрал три лучшие модели, которые предлагают максимум возможностей за свои деньги.

Poco X7 Pro

Эта модель считается одним из самых выгодных предложений на рынке благодаря мощнейшему в классе процессору MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Смартфон оснащен ярким AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, поддержкой 120 Гц и Dolby Vision, который выдает до 3200 нит в пике. Защиту передней панели обеспечивает прочное стекло Gorilla Glass 7i, а сам корпус защищен от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Poco X7 Pro Фото: comfy.ua

Важным преимуществом стала автономность: здесь установлена кремний-углеродная батарея на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, которая восполняет 100% энергии всего за 42 минуты. Предустановлена прошивка HyperOS 2 на базе Android 15. Из недостатков можно отметить разве что посредственную фронтальную камеру и отсутствие зарядного блока в комплекте.

Цена в Украине: 13 999 грн

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Главный бестселлер от Xiaomi делает ставку на фотовозможности и премиальный дизайн. Смартфон получил тройную камеру с основным модулем на 200 Мп с оптической стабилизацией, что позволяет делать детализированные снимки и использовать качественный цифровой зум. Экран здесь такой же качественный, как и в Poco — это AMOLED-матрица (6,67 дюйма, 68 млрд цветов) с пиковой яркостью 3000 нит, разрешением 2712х1220 и стеклом Victus 2.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Фото: gsmarena.com

За производительность отвечает энергоэффективный чип Dimensity 7300 Ultra, которого хватает для любых повседневных задач, хоть он и уступает в "сырой" мощи процессору Poco. Корпус защищен по стандарту IP68, а батарея емкостью 5110 мАч поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Небольшой минус — аппарат поставляется с предыдущей версией ОС Android 14.

Цена в Украине: 13 499 грн

Motorola Edge 60 Fusion

Смартфон от Motorola выделяется уникальным дизайном с загнутым по краям дисплеем P-OLED (6,67", 120 Гц, 1.5K) и задней панелью из экокожи. Это самое легкое и тонкое устройство в подборке, которое при этом обладает защитой от падений по стандарту MIL-STD-810H, а также сертификатами IP68 и IP69K (защита от горячих струй воды). А чипсет среднего уровня MediaTek Dimensity 7300 обеспечивает хорошее быстродействие.

Motorola Edge 60 Fusion Фото: gsmarena.com

Аппарат работает на "чистой" и приятной версии ОС Android 15 с фирменными функциями Moto AI и Smart Connect, превращающими телефон в подобие ПК при подключении к монитору. Набор камер включает в себя качественный основной модуль на 50 Мп с сенсором Sony LYTIA и 13-мегапиксельный сверхширик с автофокусом для макросъемки. Батарея на 5200 мАч заряжается очень быстро благодаря поддержке технологии TurboPower мощностью 68 Вт.

Цена в Украине: 13 999 грн

