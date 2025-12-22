Лучшие смартфоны 2025 года по версии техноблогера: назван неожиданный лидер (фото, видео)

Популярный обозреватель Маркес Браунли подвел итоги 2025 года, раздав брендам свои традиционные награды Smartphone Awards.

По его словам, несмотря на развитие умных очков и XR-гарнитур, смартфон остается центром цифровой жизни каждого. В этом году конкуренция обострилась благодаря массовому внедрению кремний-углеродных батарей и новым форм-факторам. Итоговый рейтинг приводится в видео на канале MKBHD.

Лучший большой смартфон

В этой номинации победителем стал Xiaomi 17 Pro Max. Это ультимативное устройство с диагональю 6,9 дюйма, которое выжимает максимум из своих габаритов. Блогер отметил мощнейший чип года Snapdragon 8 Elite Gen 5 и огромную кремний-углеродную АКБ на 7500 мАч. Но главной фишкой стал полноценный 3-дюймовый экран на задней панели с яркостью 1000 нит и частотой 120 Гц, который служит удобным видоискателем для камер и центром уведомлений. Достойного упоминания заслужил Oppo Find X9 Pro за зум-камеру 200 Мп и кнопку Camera Control.

Xiaomi 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Лучший компактный смартфон

Традиционные маленькие флагманы практически исчезли, ведь даже "минитюрные" телефоны теперь имеют экраны 6,3 дюйма. Поэтому Маркес отдал награду раскладушке Samsung Galaxy Z Flip 7. В раскрытом виде это полноценный смартфон на 6,9 дюйма, но в сложенном он невероятно компактен. Внешний экран диагональю 4,1 дюйма стал настолько функциональным, что позволяет отвечать на сообщения и решать задачи, не открывая телефон, что спасает от бессмысленного скроллинга ленты.

Лучшая камера

Обычно в этой категории доминируют iPhone или Pixel, но в 2025 году лидер сменился — им стал Oppo Find X9 Pro. Oppo предлагает идеальный баланс: быстрый затвор, отличный цветовой сенсор и шикарный набор камер, включая 200-мегапиксельный телефото. Уникальной особенностью стала насадка Hasselblad, превращающая телефон в камеру с 10-кратным оптическим зумом. iPhone 17 Pro остался королем видеосъемки и получил почетное упоминание.

OnePlus 15 Фото: OnePlus

Лучшая автономность

2025 год стал годом прорыва в технологиях аккумуляторов. Победителем стал OnePlus 15, который в корпусе стандартного размера уместил батарею на 7300 мАч. Маркес отметил, что телефон выдерживает три полных дня активного использования с более чем 10 часами экрана, при этом поддерживая зарядку мощностью 120 Вт.

Лучшее соотношение цены и качества

В самой конкурентной категории победил CMF Phone 2 Pro. При цене около 280 долларов смартфон ощущается вдвое дороже. Он предлагает модульный дизайн, яркий экран 120 Гц, батарею на 5000 мАч и отлично оптимизированное ПО. Лучшим выбором до 200 долларов был назван Moto G Play.

iPhone Air Фото: Michael Andronico/CNN

Лучший дизайн и провал года

Награду за лучший дизайн забрал iPhone Air — самый красивый и противоречивый смартфон года. Apple пошла на радикальные жертвы ради толщины: одна камера и слабая батарея. Однако телефон ощущается в руке очень технологично и свежо, после него обычные гаджеты кажутся громоздкими.

А вот провалом года эксперт назвал iPhone 16E. Попытка Apple создать дешевый входной билет в экосистему обернулась катастрофой. У телефона урезанный чип, экран 60 Гц с устаревшей "челкой", одна камера и отсутствие современных стандартов связи при высокой стартовой цене в 600 долларов.

iPhone 17 Фото: Digital Trends

Смартфон года

Главная награда досталась не самому мощному, а самому знаковому смартфону года — iPhone 17. Блогер назвал его "скучным", но с точки зрения баланса характеристик — идеальным выбором. Apple исправила все главные недостатки базовых моделей: добавила экран 120 Гц (ProMotion) и удвоила память в базовой версии, не повысив цену. Это устройство на "8 из 10" абсолютно во всех категориях, что делает его самым приятным предложением на рынке. Второе место занял Xiaomi 17 Pro Max, который превзошел Pro Max от Apple по всем параметрам.

Маркес Браунли — премия "Смартфон года 2025"

Ранее сообщалось про худшие бюджетные смартфоны, которые вообще нельзя покупать в 2025 году. При покупке смартфона большинство смотрят только на цену и бренд, не разбираясь в технических нюансах. Бренды активно пользуются этим: в недорогом сегменте до сих пор продаются гаджеты с медленными процессорами 5-летней давности. Но этой ловушки нетрудно избежать, не теряя в экономии.