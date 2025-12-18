Худшие бюджетные смартфоны, которые вообще нельзя покупать в 2025 году (фото)

При покупке смартфона большинство смотрят только на цену и бренд, не разбираясь в технических нюансах. Бренды активно пользуются этим: в недорогом сегменте до сих пор продаются гаджеты с медленными процессорами 5-летней давности. Но этой ловушки нетрудно избежать, не теряя в экономии.

Фокус приводит две категории популярных бюджетников, которые не рекомендуется покупать в 2025-2026 году. Объясняем, чем лучше заменить такие аппараты.

Смартфоны на MediaTek Helio G81/G81 Ultra и G85

В магазинах можно встретить массу относительно свежих моделей на этих чипах: Motorola G15, Xiaomi Redmi 15C, Oppo A18, Poco C85, Motorola G06 и не только.

В чем здесь проблема: все эти процессоры — по сути одно и то же решение с архитектурой ядер Cortex-A75/A55, представленной еще в 2018 году. MediaTek эксплуатирует эту конфигурацию с 2020 года, меняя лишь маркетинговые названия (приставка Ultra не дает никакого прироста в реальных задачах). Есть лишь минимальное различие в тактовой частоте графики: в обычном Helio G81 ускоритель Mali-G52 MP2 работает на частоте 820 МГц, в "новом" G81 Ultra — на 950 МГц, а в G85 — на 1000 МГц. Вот и вся разница между ними.

Чипсеты построены на устаревшем 12-нанометровом техпроцессе. Это значит, что потребляется больше энергии в обмен на слабое быстродействие. В 2025 году такие смартфоны функционируют медленно даже в базовых задачах: долго открывают камеру, тормозят при переключении между приложениями, не тянут игры. Единственный их плюс — хорошая автономность за счет АКБ на 6000 мАч во многих экземплярах. Но это однозначно плохой задел на будущее.

Смартфоны на Unisoc T7250

Еще одна ловушка для покупателя — модели вроде Realme C71 и Xiaomi Redmi A5.

Чип Unisoc T7250 — вариант из той же серии, что и вышеперечисленные, но даже несколько хуже. Данное ультрабюджетное решение — еще один "привет из прошлого", подающийся производителем как нечто свежее. Это ребрендинг процессора Unisoc T615. Он использует 12-нм технологию, ядра Cortex A75/A55 и слабую графику Mali-G57 MP1 с одним ядром.

В тестах производительности (AnTuTu) он набирает около 260 тысяч баллов — это уровень пятилетней давности. Такие устройства годятся максимум для звонков и мессенджеров, но в целом считаются плохой инвестицией в настоящее время.

Что брать вместо них

Минимальный стандарт в 2025 году для комфортной работы — процессор MediaTek Helio G99 (и его вариации G99 Ultra, G100, G200).

Разница весьма значительная:

Техпроцесс: 6 нм в G99 против 12 нм у старых чипов. Меньше нагрева, лучше энергоэффективность.

6 нм в G99 против 12 нм у старых чипов. Меньше нагрева, лучше энергоэффективность. Ядра: Чуть более современные Cortex-A76 в качестве производительных работают значительно быстрее.

Чуть более современные Cortex-A76 в качестве производительных работают значительно быстрее. Общая мощь: Helio G99 набирает в AnTuTu около 400 тысяч баллов — почти вдвое больше, чем T7250 или G85.

Да, за такие аналоги иногда приходится доплачивать, но это тот случай, когда вложение полностью оправдано. Из рекомендуемых моделей есть Xiaomi Redmi Note 14 (G99 Ultra), Samsung Galaxy A16 или Galaxy A07 (оба на G99). Отличными вариантами также станут Infinix HOT 50 (G100) ил Infinix HOT 60 Pro (на G200). Разница в цене между ними и более слабыми вышеупомянутыми опциями если и есть, то небольшая.

