Какой смартфон подарить на Рождество или Новый год: 3 лучших модели конца 2025 года

Смартфоны давно стали не роскошью, а средством первой необходимости. Рейтинг топ телефонов в подарок поможет определиться с выбором в 2025 году.

Сейчас на рынке смартфонов главная борьба ведется между производителями из США и Китая, но японским и южнокорейским компаниям тоже нашлось место. Издание Notebook Check составило рейтинг лучших смартфонов, выпущенных во второй половине 2025 года. Все они могут стать хорошим подарком на Рождество или Новый год, хотя и стоят недешево.

Рейтинг возглавила линейка Xiaomi 17, но ее до сих пор нет в продаже в Украине, и неизвестно, появится ли до конца года. Фокус приводит три лучшие модели, которые представлены на украинском рынке на момент написания материала.

Apple iPhone 17 Pro — топ телефон в подарок на Рождество

Cмартфон Apple iPhone 17 Pro обладает передовыми характеристиками Фото: TechRadar

iPhone 17 Pro от Apple занял второе место, благодаря высококачественному корпусу, мощному процессору Apple A19 Pro и очень хорошему времени автономной работы, несмотря на относительно небольшую емкость аккумулятора (4252 мАч). В этой модели Apple заменила титан алюминием, который кажется менее технологичным вариантом. Камеры iPhone не так великолепны, как надеялись обозреватели, но все еще дадут фору многим конкурентам. Телефон оснащен отличным OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,3 дюйма.

В Украине стоимость iPhone 17 Pro начинается от 58 000 за версию с 256 ГБ оперативной памяти и варьируется в зависимости от цвета. Если доплатить примерно 10 000 грн, то можно купить флагманскую модель этой линейки — Apple iPhone 17 Pro Max. У нее чуть больше диагональ экрана (6,9 дюйма) и более емкий аккумулятор, что увеличивает и время автономной работы.

Для тех, кто желает сэкономить, в линейке представлена базовая модель iPhone 17. У нее меньше камера, нет телефотообъектива, оперативная память ограничена 8 ГБ вместо 12 ГБ, и не такой быстрый чип A19. Однако это все еще устройство премиум-класса, которое стоит около 47 000 грн в Украине.

Google Pixel 10 Pro — смартфон ребенку на Рождество

Смартфон Google Pixel 10 Pro имеет много преимуществ, но есть и недостатки Фото: Tech Advisor

Мощный телефон с отличной камерой, высококачественным корпусом, ярким LTPO OLED дисплеем с диагональю 6,3 дюйма и 7 годами обновлений Android, что является одним из его ключевых преимуществ. Pixel 10 Pro особенно силен в плане программного обеспечения и функций искусственного интеллекта. Дисплей впечатляет высокой яркостью и хорошей цветопередачей, но страдает от мерцания ШИМ.

Мощная тройная основная камера обеспечивает высокую универсальность и очень хорошо снимает в большинстве случаев, хотя иногда страдает детализация, динамический диапазон и качества съемки в условиях слабого освещения. Искусственный интеллект улучшает снимки, хотя иногда у него это не удается.

В плане производительности Tensor G5 отстает от конкурентов. В повседневных задачах он работает плавно, но бенчмарки и игровые тесты показывают явные недостатки. Геймерам, в частности, приходится мириться с падением частоты кадров и отсутствием трассировки лучей. Аккумулятор емкостью 4870 мАч обеспечивает неплохую автономность. Все вместе делает смартфон хорошим подарком для детей, которым нужна универсальность и высокая функциональность.

Google Pixel 10 Pro продается в Украине по цене от 33 000 грн. У телефона есть старший брат Google Pixel 10 Pro XL, который оказался на пару позиций ниже в рейтинге. Это более крупная модель с 6,8-дюймовым экраном, более емким аккумулятором (5200 мАч) и более быстрой проводной и беспроводной зарядкой. За эти небольшие изменения придется заплатить от 44 000 грн.

Sony Xperia 1 VII — телефон с можной батареей

Смартфон Sony Xperia 1 VII станет хорошим подарком на Рождество Фото: Android Authority

Флагманский смартфон Sony 2025 года хорош во многих отношениях. Его визуальный дизайн выделяется тем, что он не пытается подражать ни одному из последних iPhone. В наличии есть 3,5-мм аудиоразъем и бесступенчатая ​​регулировка зума камеры. Он может потягаться с другими флагманами благодаря большой батарее емкостью 5000 мАч.

Изначально у Xperia 1 VII были проблемы с программным обеспечением, но производитель смог их устранить. В комплектацию входит множество функций и 6 лет обновлений, но за это приходится платить высокую цену — от 50 500 грн.

