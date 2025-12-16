Який смартфон подарувати на Різдво або Новий рік: 3 найкращі моделі кінця 2025 року

Смартфони давно стали не розкішшю, а засобом першої необхідності. Рейтинг топ телефонів у подарунок допоможе визначитися з вибором у 2025 році.

Зараз на ринку смартфонів головна боротьба точиться між виробниками зі США та Китаю, але японським і південнокорейським компаніям теж знайшлося місце. Видання Notebook Check склало рейтинг найкращих смартфонів, випущених у другій половині 2025 року. Усі вони можуть стати гарним подарунком на Різдво або Новий рік, хоча й коштують недешево.

Рейтинг очолила лінійка Xiaomi 17, але її досі немає в продажу в Україні, і невідомо, чи з'явиться до кінця року. Фокус наводить три найкращі моделі, які представлені на українському ринку на момент написання матеріалу.

Apple iPhone 17 Pro — топ телефон у подарунок на Різдво

Смартфон Apple iPhone 17 Pro має передові характеристики Фото: TechRadar

iPhone 17 Pro від Apple посів друге місце, завдяки високоякісному корпусу, потужному процесору Apple A19 Pro і дуже хорошому часу автономної роботи, незважаючи на відносно невелику ємність акумулятора (4252 мАг). У цій моделі Apple замінила титан алюмінієм, який здається менш технологічним варіантом. Камери iPhone не такі чудові, як сподівалися оглядачі, але все ще дадуть фору багатьом конкурентам. Телефон оснащений чудовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і діагоналлю 6,3 дюйма.

В Україні вартість iPhone 17 Pro починається від 58 000 за версію з 256 ГБ оперативної пам'яті і варіюється залежно від кольору. Якщо доплатити приблизно 10 000 грн, то можна купити флагманську модель цієї лінійки — Apple iPhone 17 Pro Max. У неї трохи більша діагональ екрана (6,9 дюйма) і більш ємний акумулятор, що збільшує і час автономної роботи.

Для тих, хто бажає заощадити, у лінійці представлена базова модель iPhone 17. У неї менша камера, немає телефотооб'єктива, оперативна пам'ять обмежена 8 ГБ замість 12 ГБ, і не такий швидкий чип A19. Однак це все ще пристрій преміум-класу, який коштує близько 47 000 грн в Україні.

Google Pixel 10 Pro — смартфон дитині на Різдво

Смартфон Google Pixel 10 Pro має багато переваг, але є й недоліки Фото: Tech Advisor

Потужний телефон з відмінною камерою, високоякісним корпусом, яскравим LTPO OLED дисплеєм з діагоналлю 6,3 дюйма та 7 роками оновлень Android, що є однією з його ключових переваг. Pixel 10 Pro особливо сильний у плані програмного забезпечення та функцій штучного інтелекту. Дисплей вражає високою яскравістю і гарною передачею кольору, але страждає від мерехтіння ШІМ.

Потужна потрійна основна камера забезпечує високу універсальність і дуже добре знімає в більшості випадків, хоча інколи страждає деталізація, динамічний діапазон та якість зйомки в умовах слабкого освітлення. Штучний інтелект покращує знімки, хоча іноді в нього це не вдається.

У плані продуктивності Tensor G5 відстає від конкурентів. У повсякденних завданнях він працює плавно, але бенчмарки та ігрові тести показують явні недоліки. Геймерам, зокрема, доводиться миритися з падінням частоти кадрів і відсутністю трасування променів. Акумулятор ємністю 4870 мАг забезпечує непогану автономність. Усе разом робить смартфон хорошим подарунком для дітей, яким потрібна універсальність і висока функціональність.

Google Pixel 10 Pro продається в Україні за ціною від 33 000 грн. У телефона є старший брат Google Pixel 10 Pro XL, який опинився на пару позицій нижче в рейтингу. Це більша модель з 6,8-дюймовим екраном, ємнішим акумулятором (5200 мАг) і швидшою дротовою і бездротовою зарядкою. За ці невеликі зміни доведеться заплатити від 44 000 грн.

Sony Xperia 1 VII — телефон з можливою батареєю

Смартфон Sony Xperia 1 VII стане гарним подарунком на Різдво Фото: Android Authority

Флагманський смартфон Sony 2025 року гарний у багатьох відношеннях. Його візуальний дизайн виділяється тим, що він не намагається наслідувати жоден з останніх iPhone. У наявності є 3,5-мм аудіороз'єм і безступінчасте регулювання зуму камери. Він може позмагатися з іншими флагманами завдяки великій батареї ємністю 5000 мАг.

Спочатку у Xperia 1 VII були проблеми з програмним забезпеченням, але виробник зміг їх усунути. У комплектацію входить безліч функцій і 6 років оновлень, але за це доводиться платити високу ціну — від 50 500 грн.

