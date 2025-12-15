Смартфони подорожчають, але водночас стануть гіршими у 2026 році: як це можливо (фото)

Світовий ринок електроніки чекає парадоксальна ситуація: на початку 2026 року нові гаджети стануть дорожчими, але їхні характеристики можуть погіршитися порівняно з попередниками. Причиною стане різкий стрибок цін на компоненти, який змусить вендорів перекладати витрати на покупців і економити на "начинці".

Дослідження аналітичного агентства TrendForce показує, що в першому кварталі 2026 року вартість пам'яті знову різко зросте, чинячи колосальний тиск на виробників смартфонів і ноутбуків.

Що зміниться

Експерти зазначають, що пам'ять займає все більшу частку в собівартості (BOM) споживчих пристроїв. Навіть компанія Apple, що має високу маржинальність, зіткнеться зі значним зростанням витрат на виробництво iPhone на початку 2026 року. Це може призвести до того, що купертинівці переглянуть стратегію ціноутворення для нових моделей. Ймовірно, відмовляться і від звичної практики зниження цін на старі версії айфонів.

Для брендів Android, орієнтованих на середній і низький цінові сегменти, ситуація виглядає ще складнішою. Об'єм пам'яті там залишається ключовою маркетинговою перевагою. Зростання витрат змусить компанії підвищувати стартові ціни на новинки 2026 року, а також коригувати життєвий цикл наявних моделей, щоб мінімізувати збитки.

Повернення до 4 ГБ оперативки?

Вимушена деградація характеристик стає найбільш невтішним трендом. Урізання специфікацій або відтермінування оновлень стали необхідними заходами економії. Особливо це стосується DRAM, яка становить найбільшу частину витрат на пам'ять.

У моделях високого і середнього класу обсяги оперативної пам'яті будуть приблизно відповідати мінімальним стандартам, сповільнюючи цикли оновлень. Найсильніше постраждає ринок бюджетних смартфонів: аналітики прогнозують, що 2026 року базові моделі можуть повернутися до обсягу оперативної пам'яті в 4 ГБ, що стане кроком назад для галузі.

Що буде з ноутбуками

Ринок лептопів також відчує удар. Бренди будуть змушені коригувати асортимент і стратегії продажів. Першими відчують дефіцит дорогі ультратонкі ноутбуки, де оперативна пам'ять розпаяна на материнській платі. Виробники не можуть просто замінити модулі на дешевші або урізати їхній обсяг без зміни складного дизайну, тому цей сегмент зіткнеться з ціновим тиском найшвидше.

У сегменті споживчих ноутбуків попит дуже чутливий до ціни, тому поки компанії тримаються завдяки старим складським запасам дешевої пам'яті. Однак у середньо- і довгостроковій перспективі (до другого кварталу 2026 року) зростання цін або зниження характеристик стануть неминучими.

Раніше повідомлялося, як вибрати ноутбук у 2026 році. Оперативна пам'ять дає змогу комп'ютерам і ноутбукам працювати швидко і плавно, але вимоги до них постійно зростають. Експерт розповів, який обсяг потрібен для комфортної роботи сьогодні.