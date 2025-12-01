Як вибрати ноутбук у 2026 році: експерт назвав мінімальний обсяг оперативної пам'яті

Оперативна пам'ять дає змогу комп'ютерам і ноутбукам працювати швидко і плавно, але вимоги до них постійно зростають. Експерт розповів, який обсяг потрібен для комфортної роботи сьогодні.

З кожним роком браузери та інші програми вимагають дедалі більше обчислювальних ресурсів, тому під час купівлі нового ноутбука або настільного комп'ютера потрібно враховувати, який мінімум оперативної пам'яті потрібен для виконання завдань. Оглядач техніки на Windows і Mac Сезар Каденас поділився своїми рекомендаціями в статті для видання ZDnet.

Скільки оперативної пам'яті потрібно ноутбуку

Оперативна пам'ять або ОЗП — це короткочасна пам'ять комп'ютера. Замість того щоб зберігати дані безпосередньо на SSD, комп'ютер тимчасово зберігає файли в оперативній пам'яті для швидкого доступу, що підвищує продуктивність. Що більший обсяг оперативної пам'яті, то швидше пристрій працює.

За словами експерта, новим ноутбукам під управлінням Windows потрібно щонайменше 16 ГБ оперативної пам'яті. Якщо її об'єм менший, то комп'ютер однаково працюватиме, але навряд чи вдасться зробити будь-що, окрім написання електронних листів, перегляду веб-сторінок або відео на YouTube.

Середньостатистична людина на роботі, ймовірно, використовує десятки вкладок у браузері, кілька програм у фоновому режимі, а також системи ШІ. Усе це потребує потужної пам'яті для комфортної роботи.

Наразі актуальною є версія операційної системи Windows 11. Для її роботи потрібно мінімум 4 ГБ, згідно з вимогами Microsoft, але краще від 16 ГБ.

Ноутбук під управлінням windows 11 Фото: Tom's Guide

Для людей, які люблять пограти або використовують програми для дизайну, відомонтажу або редагування фото — краще розглянути варіант з 32 ГБ, а може навіть з 48 ГБ або 64 ГБ. З іншого боку, занадто великий обсяг оперативної пам'яті — це марна трата грошей, якщо не використовується повною мірою.

MacBook з 8 ГБ пам'яті, як і раніше, є надійними машинами для щоденного використання, тоді як потужніші моделі, як-от MacBook Pro і MacBook Pro Max, пропонують значну потужність із 24 ГБ, 36 ГБ і більше, що робить їх одними з найпотужніших ноутбуків на ринку (і одними з найдорожчих).

Недорогі Chromebook з легкою операційною системою ChromeOS можуть без зусиль працювати з 8 ГБ і навіть менше, однак їм недоступні багато додатків для Windows.

Що таке DDR

DDR (подвоєна швидкість передавання даних) — це технологія, що підвищує швидкість передавання даних з оперативної пам'яті в інші компоненти, наприклад, процесор. Сьогодні існує п'ять основних поколінь DDR, а найостаннішим і найшвидшим стандартом є DDR5.

Технологія LPDDR5X — більш енергоефективна версія DDR5, розроблена спеціально для мобільних пристроїв. Якщо є можливість, краще купити ноутбук, який її підтримує.

Раніше експерти назвали найшвидші ноутбуки 2025 року. Одним із найкращих став MacBook Pro M4 Max.