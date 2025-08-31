Експерти назвали найшвидші ноутбуки 2025 року: які моделі радять брати (фото)

Якщо запитати, яким має бути медальний ноутбук, більшість користувачів відповість "швидкий". Причому ця швидкість знадобиться для різних завдань.

Творцям контенту швидкість потрібна для опрацювання графіки, рендерингу зображень і монтажу відео, зазначає zdnet.com. Для тих, хто працює з документами, теж буде корисно швидко обробляти великі обсяги даних.

Видання пропонує свій топ-3 найкращих — і найшвидших — ноутбуків 2025 року.

MacBook Pro M4 Max

Це найшвидший ноутбук загалом. Коли йдеться про багатозадачність, моделі MacBook M4 Max просто немає рівних.

MacBook Pro M4 Max Фото: TechCrunch

Ноутбук розроблений для плавного перемикання між додатками, включно з такими складними завданнями, як монтаж відео, робота в Adobe Photoshop та ігри на кількох дисплеях.

Нові MacBook Pro M4 Pro і M4 Max оснащені портами USB-C Thunderbolt 5, і вони стали одними з перших ноутбуків з підтримкою більш високої швидкості передачі даних (120 Гбіт/с) і зарядки потужністю до 240 Вт.

Серед плюсів називають чудовий дисплей, гарний дизайн і потужний процесор, серед мінусів — що порти USB-C тільки два, а 13-дюймовий екран комусь може здатися занадто маленьким.

Dell 14 Plus

Найшвидший серед бюджетних ноутбуків. До того ж, це дуже легкий і компактний ноутбук (він важить лише 1,6 кг).

Dell 14 Plus Фото: pcworld.com

Загалом Dell 14 Plus — це чудовий робочий ноутбук з оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 32 ГБ і восьмиядерним процесором Intel Core Ultra 7 або 9. Такі характеристики забезпечують ефективну багатозадачність і легке завантаження великих обсягів документів.

Lenovo Legion Pro 7i

Найшвидший ігровий ноутбук. Щоправда, це не така вже й легка модель — ноутбук важить майже два кілограми, але, за оцінками експертів, це компенсується швидкістю і чуйністю.

Lenovo Legion Pro 7i Фото: PC Mag

Тут є процесор Intel Core i9-14900HX 14-го покоління в поєднанні з відеокартою GeForce RTX 4080 і 32 ГБ пам'яті. Ще ноутбук оснащений SSD-накопичувачем на 2 ТБ.

Взагалі, Lenovo Legion Pro 7i може запускати всі новітні ігри в найвищій роздільній здатності і з високою частотою кадрів без найменших затримок.

Оскільки ігри — енерговитратний процес, ноутбук може сильно нагріватися. Але виробники врахували і це, забезпечивши його потужною системою охолодження.

