Чому у смартфона пам'яті більше, ніж у ноутбука: експерти пояснили що до чого

Сучасні смартфони оснащені 12 ГБ, 16 ГБ або навіть 24 ГБ оперативної пам'яті — раніше такі об'єми були доступні високопродуктивним комп'ютерам. Фахівці дали роз'яснення, чи справді наші телефони такі "розумні".

Related video

Android дотримується принципу, що вільна пам'ять — це марна пам'ять, пише androidpolice.com. Система намагається використовувати всю доступну оперативну пам'ять, кешуючи недавно використані додатки і дані, а не залишаючи пам'ять простоювати без діла.

У результаті оперативна пам'ять здається заповненою, навіть якщо ви не відкриваєте всі програми. Це зроблено спеціально для підвищення швидкості відгуку.

Як працює управління пам'яттю

Android керує пам'яттю за допомогою ОЗП і zRAM. ОЗП надає фізичну пам'ять для активних процесів, а zRAM резервує частину ОЗП як стислий простір підкачки.

При заповненні оперативної пам'яті Android стискає менш використовувані сторінки пам'яті в zRAM. Наприклад, 128 КБ даних можна стиснути до 64 КБ у zRAM, звільнивши при цьому половину простору.

Це запобігає збоям додатків і унеможливлює запис у сховище, що зношує його. Однак простір підкачки обмежений. OEM-виробники встановлюють фіксований максимальний об'єм zRAM, який часто становить лише кілька гігабайт.

Якщо ОЗП і zRAM не вистачає для задоволення потреб у пам'яті, Android активує функцію Low Memory Killer (LMK). Система присвоює кожному процесу оцінку залежно від його важливості. В умовах браку пам'яті ядро завершує фонові та кешовані додатки, починаючи з найменш важливих, щоб звільнити оперативну пам'ять.

У разі нестачі оперативної пам'яті система застосовує стратегії управління пам'яттю. За її дефіциту система використовує ту саму "підкачку" zRAM, і це призводить до зниження продуктивності, оскільки системі доводиться розпаковувати пам'ять, використовуючи процесорний час.

Якщо ви коли-небудь помічали уповільнення на телефоні під час перемикання назад у застосунок, це може бути пов'язано з розпакуванням даних Android.

Наприклад, в іграх для Android це може призвести до падіння частоти кадрів або підвисання. Під час заповнення області підкачки Android закриває додатки. Тому, якщо відкрито багато додатків, повернення до старого додатка може призвести до перезавантаження.

Як зазначають експерти, зазвичай користувачам не потрібна вся оперативна пам'ять їхніх флагманських телефонів. Для повсякденних завдань, таких як надсилання повідомлень, перегляд веб-сторінок і робота в соціальних мережах навіть 8 ГБ буде цілком достатньо.

Якщо ви не є активним гравцем або любителем багатозадачності, то об'єм оперативної пам'яті понад 12 ГБ не поліпшить помітно продуктивність вашого телефону.

Чому в телефона пам'яті більше, ніж у ноутбука

Тут відіграють роль різні підходи до управління. Настільні операційні системи, як-от Windows і macOS, активно використовують простір підкачки на диску, вивантажуючи вміст оперативної пам'яті в сховище за потреби.

Завдяки більш швидким SSD цей процес стає відносно ефективним. У ПК використовується високопродуктивна оперативна пам'ять DDR4 або DDR5, розроблена для високої швидкості та інтенсивних робочих навантажень.

У поєднанні з активними системами охолодження ці машини можуть ефективно справлятися з навантаженням на пам'ять без зниження продуктивності.

Однак Android був розроблений з урахуванням уникнення підміни пам'яті, оскільки мобільна флеш-пам'ять не настільки швидка і довговічна для постійної підміни.

А оскільки в телефонах немає місця для активного охолодження, для економії заряду акумулятора вони використовують малопотужну оперативну пам'ять.

Щоб домогтися плавної багатозадачності, подібної до тієї, що використовується на ПК, Android виграє за рахунок наявності більшого об'єму фізичної оперативної пам'яті, щоб уникнути необхідності завершувати додатки.

Ще слід зазначити, що на збільшення обсягу пам'яті на сучасних смартфонах впливають вбудовані моделі штучного інтелекту. Такі серії, як Samsung Galaxy і Google Pixel 9, які підтримують великі мовні моделі, природно, зажадають і більше оперативної пам'яті.

Зрештою, великі обсяги оперативної пам'яті на телефонах — це ще й вдалий маркетинговий елемент, підсумовують фахівці.

Що стосується смартфонів Samsung, то раніше повідомлялося, як змусити ваші гаджети працювати на максимумі. Виявилося, що для цього достатньо змінити кілька налаштувань.

Також стало відомо, що оновлення Android виправить помилки на популярних смартфонах. Там ішлося про телефони Pixel, на яких раніше було зафіксовано кілька дратівливих збоїв.