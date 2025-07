Змініть ці налаштування: як змусити смартфони Samsung працювати на максимумі

Компанія Samsung досить пізно випустила One UI 7 на базі Android 15 для своїх флагманських смартфонів. Вона відставала від конкурентів, наприклад, від Google і навіть від китайської OnePlus. Але з Android 16 ситуація інша.

Related video

Оболонка One UI 8 на базі Android 16 вже доступна на останніх флагманських смартфонах — таких як Samsung Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7, пише androidpolice.com. Як зазначає видання, Samsung ретельно тестує оновлення програмного забезпечення для своєї серії Galaxy S25 (випуск очікується наприкінці липня нинішнього року).

Хоча між One UI 7 і One UI 8 минуло не дуже багато часу, Samsung вдалося включити в цю версію кілька нових функцій і оновлень. Експерти назвали топ-5 налаштувань, які варто змінити.

Новий екран для багатозадачності

Фахівці радять використовувати новий екран із розділенням 90:10. Вони зазначають, що Android уже досить давно підтримує розділений екран, але можливості додатків раніше були обмежені.

В Android 16 реалізовано нову функцію багатозадачності з поділом екрана, яка дає змогу користувачам тримати відкритою лише одну десяту частину застосунку в одній частині екрана, тоді як інший застосунок займає 90% простору.

Це дає змогу використовувати два додатки практично в повноекранному режимі, легко перемикаючись між ними за потреби.

Керування будильниками

Одна з причин, з якої додаток "Годинник" від Samsung виграє у Google, — це можливість створювати групи будильників.

Ви можете згрупувати кілька будильників, щоб ними було простіше керувати, наприклад, активувати або видаляти всі відразу.

Досі для використання груп будильників доводилося відкривати додаток "Годинник", але в One UI 8 Samsung додала новий віджет, за допомогою якого можна отримувати доступ до груп будильників і активувати їх з головного екрана.

Нові шпалери

Samsung оновила налаштування домашнього екрана та екрана блокування за допомогою One UI 7. І, хоча One UI 8 у цьому сенсі не пропонує чогось більшого, з'явилася нова цікава опція динамічних шпалер, які оновлюються в режимі реального часу.

Наприклад, вранці шпалери набувають синьо-помаранчевого відтінку, а вночі темніють, підлаштовуючись під навколишнє оточення.

Налаштування швидких функцій

Експерти радять скористатися функціями Now Bar і Now Brief для швидкого отримання інформації без відкриття застосунків або повідомлень.

Функція Now Bar схожа на Live Activities на iPhone і пропонує динамічні повідомлення в режимі реального часу.

В One UI 8 Samsung поліпшила панель Now Bar, додавши підтримку сторонніх додатків. Було покращено і функцію Now Brief — тепер вона показує більше типів інформації, включно з нагадуваннями про паркування, сповіщеннями для "розумного будинку" і оновленням заряду батареї смарт-годинника.

Захист акумулятора

Смартфони Samsung не дуже стійкі в сенсі довгої автономної роботи. Багато користувачів скаржаться на слабку батарею.

Тому Samsung додала нові налаштування, які допомагають захистити акумулятор вашого телефону. Хоча вони не збільшують термін служби батареї безпосередньо, вони уповільнюють його старіння. Тепер ви можете встановити максимальний ліміт заряду, щоб уникнути перезарядки і продовжити термін служби акумулятора. Для цього:

Перейдіть у "Налаштування".

Натисніть "Акумулятор".

Виберіть "Захист акумулятора" і ввімкніть перемикач.

Виберіть один із трьох режимів.

Тут на вибір є:

базова зарядка (до 100%, потім зупинка доти, доки рівень заряду не впаде до 95%, а потім повторна зарядка);

адаптивна зарядка (зупиняється на 80% і заряджається до 100% тільки тоді, коли прогнозує швидке відключення від мережі);

максимум (вручну встановіть бажану межу заряду акумулятора).

Раніше Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy, серед яких, зокрема, згадувалися нова плавна анімація зарядки і перемикання між панеллю повідомлень і швидкими налаштуваннями

Також стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Це було пов'язано з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.