Краще, ніж в Apple: недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень (відео)

У 2025 році Samsung випустила для своїх смартфонів нову версію програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15, яка принесла багато змін. Деякі функції незаслужено залишаються маловідомими або малопопулярними.

Related video

Одним із найкорисніших нововведень став інтерфейс Samsung Now Bar. Видання Android Police розповіло, чому варто його випробувати якомога швидше.

Як працює Samsung Now Bar

Now Bar відображає інформацію на екрані блокування та постійно ввімкненого дисплея. Елемент у формі овалу з'являється між двома значками ярликів у нижній частині екрана блокування, у межах досяжності великого пальця. На розблокованому телефоні міні-версія відображається у верхньому лівому кутку рядка стану, щоб вказати на поточні дії.

Панель Now Bar враховує контекст. Вона відображає вміст на основі активності користувача та його оточення. Наприклад, під час запуску таймера або секундоміра, інтерфейс показує зворотний відлік або минулий час.

Панель працює інтерактивно. Одним натисканням можна розгорнути елементи керування або переглянути відомості про активність. Наприклад, коли вмикається музика, панель Now Bar відображає поточну композицію та основні елементи керування, як-от відтворення, пауза, наступний або попередній трек.

Як увімкнути панель Now Bar на смартфонах Samsung

Now Bar також інтегрується з Galaxy AI і видає персоналізовані пропозиції та оновлення через супутню функцію Now Brief. Коротка картка відображає погоду, розклад і новини на панелі щоранку. Пізніше оновлення Now Bar показуватиме фітнес-активність із Samsung Health або нагадування про завдання на основі активності власника.

Now Bar значно спрощує повсякденне життя, даючи змогу об'єднувати кілька видів діяльності одночасно. Це економить час, зменшує кількість натискань і не так відволікає.

Наприклад, під час тренування інтерфейс об'єднує секундомір і музичний плеєр, даючи змогу швидко між ними перемикатися, не розблоковуючи екран. Те саме стосується "Google Карт", Now Bar показує маршрут і розрахунковий час прибуття без необхідності постійно відкривати додаток, що вельми зручно за кермом. Під час приготування страв можна постійно тримати таймер у полі зору і скасувати його, не торкаючись екрана брудними руками.

Відповідь Apple: чим Now Bar кращий за Dynamic Island

Samsung Now Bar концептуально схожий на Dynamic Island від Apple на останніх моделях iPhone, але має деякі унікальні переваги. Завдяки розташуванню в нижній частині екрана дотягнутися до елементів на ходу набагато простіше. Now Bar розташований у зоні великого пальця, що дає змогу зручно ним користуватися.

Dynamic Island від Apple — яскравий і кумедний, але завжди видимий. Now Bar з'являється, коли потрібно, і залишається прихованим в іншому випадку.

Dynamic Island від Apple відображає до двох елементів. Наприклад, коли програється музика і працює таймер, Dynamic Island відображає один із них як основну таблетку, а інший — як маленьке коло. Now Bar об'єднує кілька завдань у реальному часі, і елементи можна зручно перегортати на екрані блокування, якщо їх багато.

Поки що Dynamic Island підтримує більше сторонніх додатків, а Now Bar поступається йому в цьому плані. Однак Samsung планує інтегрувати більше сторонніх програм.

Раніше назвали 5 функцій, які абсолютно не потрібні на смартфонах. Оглядачі пояснили, чому сьогодні користувачі легко можуть обійтися без таких дорогих технологій, як генеративний ШІ та відеозаписи з роздільною здатністю 8К.

Писали також, які функції назавжди прибрали зі смартфонів. У міру розвитку технологій деякі елементи або можливості стають непотрібними.