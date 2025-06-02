Які смартфони не варто купувати: названо 5 функцій, які абсолютно не потрібні

Об'єктиви на 200 Мп, генеративний ШІ, формат відео 8К, величезний обсяг ОЗП — без усього цього цілком можна обійтися, і ось чому...

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Про це пише видання androidauthority.com.

1. об'єктиви 100 Мп+

Хоча деякі з найкращих камерофонів оснащені об'єктивами з високою роздільною здатністю, якість фотографій визначає не тільки вихідне значення мегапікселів. Підтримка HDR, світлочутливість, оптичний зум і розмір сенсора — все це також впливає на якість знімків. А ще є постобробка, яку смартфони застосовують до зображень.

Об'єктиви з високою роздільною здатністю іноді — всього лише маркетинг. Далеко не кожен користувач перемикається на роздільну здатність 100 Мп або 200 Мп. А ще зображення з високою роздільною здатністю менш насичені та не мають яскраво вираженого контрасту.

Реальність така, що більшість користувачів використовують режим зйомки за замовчуванням. Тому об'єктива 50 Мп з хорошим сенсором і можливостями зуму цілком достатньо, вважають експерти.

2. Генеративний ШІ

ШІ необхідний, коли справа стосується функцій смартфона — алгоритми забезпечують обробку зображень, оптимізацію обладнання та інші важливі програмні функції. Але багато функцій ШІ здебільшого марні та неточні.

Наприклад, Interpreter від Samsung AI виявився не надто вражаючим через обмежену підтримку використовуваних мов. Коли експерт спробував перевірити, чи може він правильно визначити, що він говорить китайською мовою, використовуючи прості фрази, переклади були неточними.

Генеративний ШІ також йде на компроміси з конфіденційністю, але деякі моделі дозволяють використовувати ШІ на пристрої. Хоча слід зазначити, що, обравши це налаштування конфіденційності, ви фактично втрачаєте інші функції, пишуть автори. Наприклад, Samsung не дозволяє використовувати функцію ШІ, яка підсумовує розшифровки з голосових записів, не вимикаючи опцію опрацювання даних тільки на пристрої користувача.

3. понад 12 ГБ ОЗП

Багато брендів почали переходити на обсяг ОЗП понад 12 ГБ, і багато флагманів тепер включають 16 ГБ або навіть 24 ГБ ОЗП. Але фахівці вважають, що для більшості людей 8 ГБ ОЗП цілком достатньо, а 12 ГБ здебільшого призначені для тих, хто виконує завдання, що вимагають високої продуктивності, наприклад, редагування відео.

Винятком є випадки, коли пристрій використовується для багатьох завдань генеративного ШІ. Але якщо людина не використовує генеративний ШІ на своєму телефоні, то в більш ніж 12 ГБ ОЗП немає сенсу. Це переоцінена функція, яка, по суті, реалізована для іншої переоціненої функції, кажуть експерти.

4. Запис відео 8K

Запис відео 8K вже деякий час існує на флагманських смартфонах, але люди рідко використовують через деякі недоліки. Смартфони, які пропонують запис відео 8K, зазвичай обмежують частоту кадрів відео 30 кадрами на секунду, що різко знижує якість перегляду.

Також більшість використовує дисплеї, які не підтримують роздільну здатність 8K, що знижує загальний інтерес до цього типу контенту. Проте, можуть бути переваги в зниженні роздільної здатності відео з 8K до 4K, але це вузькоспеціалізований варіант використання, і більшість людей, найімовірніше, виберуть окрему камеру, а не смартфон.

Деякі навіть не використовують запис відео у форматі 4K на своїх смартфонах, хоча він підтримує частоту до 60 кадрів на секунду. Було б дивно, якби просте відео кота займало сотні мегабайт або кілька гігабайт на телефоні.

5. екрани 4K

Роздільна здатність 4K для екрану смартфона, на думку експертів, безумовно зайва. Однак деякі виробники створюють такі телефони.

Оскільки більшість дисплеїв флагманських смартфонів мають розмір від 6 до 6,9 дюймів, не так багато місця, щоб екран із роздільною здатністю 4K продемонстрував усю свою різкість у всій красі. Наприклад, S23 Ultra підтримує роздільну здатність 1440p, я фахівець використовує його на 1080p, щоб збільшити час роботи батареї.

Це не поширена функція флагманів, але вона з'явилася за ці роки — особливо на телефонах Sony, таких як Sony Xperia 1 V. Але, схоже, навіть Sony зрозуміла, що це не та апаратна специфікація, яку шукають більшість користувачів флагманів, оскільки нові Sony Xperia 1 VI і Xperia 1 VII отримали дисплеї з нижчою роздільною здатністю.

Раніше ми писали, що смартфони Android більше не працюватимуть, як раніше. Деякі функції ОС Android досі не дуже відомі користувачам — хоча можуть помітно полегшити їм життя. В очікуванні виходу оновлення Android 16 експерти зібрали найкорисніші, на їхній погляд, нові можливості.