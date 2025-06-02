Смартфони Android більше не працюватимуть, як раніше: 6 функцій, які вас здивують

Деякі функції ОС Android досі не дуже відомі користувачам — хоча можуть помітно полегшити їм життя. В очікуванні виходу оновлення Android 16 експерти зібрали найкорисніші, на їхній погляд, нові можливості.

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Про це пише zdnet.com.

Видання склало власний список таких додатків, які назвало "прихованими перлинами" і радить користувачам придивитися до них уважніше.

Ділитися Wi-Fi за допомогою QR-коду

Часто люди ігнорують цю функцію — або просто не знають про неї. А вона може стати в пригоді в ситуації, коли, наприклад, до вас приїхали гості, і ви хочете надати їм доступ до своєї мережі Wi-Fi. Замість того щоб робити пароль загальнодоступним (так ним зможе скористатися хто завгодно), ви можете поділитися обліковими даними Wi-Fi за допомогою QR-коду. Такий підхід не тільки спрощує процес додавання іншого пристрою в мережу, а й робить це з урахуванням безпеки.

Відкрийте Налаштування > "Мережа та Інтернет" > Інтернет.

Натисніть на мережу, якою ви хочете поділитися.

У верхній частині сторінки, що відкрилася, натисніть "Поділитися" і підтвердіть свою особистість за допомогою біометричних даних або пароля/PIN-коду.

Відкриється нова сторінка з QR-кодом для обраної мережі Wi-Fi. Пред'явіть QR-код своєму гостю, щоб він відсканував його за допомогою телефону. Ви також можете зробити скріншот QR-коду, роздрукувати його і зробити роздруківку доступною (щоб вам не довелося передавати свій телефон іншим людям для сканування).

Увімкнути "Параметри розробника"

Меню "Параметри розробника" Android насправді призначене не тільки для розробників. Будь-хто може увімкнути його й отримати доступ до безлічі функцій, деякі з яких дуже зручні.

За увімкнених "Параметрів розробника" ви можете налаштувати максимальну кількість пристроїв Bluetooth, яким дозволено підключатися до вашого телефону, увімкнути автоматичне оновлення системи, змінити налаштування графічного драйвера, примусово встановити пікову частоту оновлення та багато іншого. Параметри розробника слід увімкнути, якщо ви хочете отримати повний контроль над Android на рівні користувача.

Скріншот Фото: zdnet.com

Щоб увімкнути цю функцію:

Перейдіть у "Налаштування" > "Про телефон", прокрутіть сторінку до кінця і натисніть "Номер збірки" сім разів.

"Параметри розробника" ви знайдете в розділі "Налаштування" > "Система".

Натисніть на цей запис, щоб відкрити нові параметри.

Перекладати тексти

Якщо ви багато подорожуєте, вам явно може знадобитися ця функція. Припустимо, у вас є меню або якась інша інформація, яку ви хочете перекласти. Розблокуйте свій телефон Android і натисніть значок Lens у рядку пошуку. Направте камеру на те, що ви хочете перекласти, і натисніть кнопку Translate.

Android автоматично перекладе текст і відобразить його у вигляді зображення (майже точно так само, як він розташований у вихідному документі). Потім ви можете переглянути перекладений текст, скопіювати його на свій комп'ютер, зробити знімок екрана або виконати пошук перекладеного тексту. Цю функцію можна використовувати практично в будь-якій ситуації, коли вам потрібен автоматично перекладений текст.

Як бонус є також офіційний додаток Google Translate, який може слухати голоси і перекладати з однієї мови на іншу.

Розширене розблокування

Якщо фізичні загрози для вашого телефону мінімальні, розгляньте можливість спрощення доступу, увімкнувши функцію розширеного розблокування (раніше називалася Smart Lock) і додавши свій будинок до списку довірених місць.

Для цього:

Перейдіть у Налаштування > "Безпека та конфіденційність" > "Додаткова безпека та конфіденційність" > Розширене розблокування. Вам буде запропоновано підтвердити, що це ви, а потім буде представлено опис Розширеного розблокування.

На наступній сторінці ви можете налаштувати Extend Unlock для виявлення довірених місць або довірених пристроїв.

Натисніть "Довірені місця" і на сторінці, що відкрилася, додайте нове довірене місце.

Після того, як ви виконаєте цей крок, щоразу, коли ви прибудете до довіреного місця, ваш телефон автоматично розблоковуватиметься, поки ви не покинете цю локацію.

Але зверніть увагу, що такий підхід може призвести до проблем безпеки, особливо якщо у вас удома гості, тож використовуйте цю функцію розумно.

Медична інформація

Android дає змогу зберігати важливу медичну інформацію, як-от ім'я, зріст, вагу, стать, групу крові, дату народження, статус донора органів, статус вагітності, ліки, адресу та медичні нотатки.

Щоб додати медичну інформацію:

Перейдіть у Налаштування > "Безпека та екстрені ситуації" > "Медична інформація".

На наступній сторінці додайте будь-яку інформацію, яку ви вважаєте важливою. Є два застереження щодо цієї функції. По-перше, рятувальники мають знати про функцію, щоб використовувати її. По-друге, ці ж рятувальники повинні мати можливість розблокувати ваш телефон, щоб отримати до неї доступ.

Щоб розв'язати цю проблему, натисніть "Змінити налаштування" внизу і на сторінці, що відкрилася, зробіть інформацію доступною, навіть якщо ваш телефон заблоковано, під час екстреного виклику. Щоб отримати доступ до цієї функції, натисніть "Екстрений виклик" у нижній частині панелі набору номера (для екрана розблокування), а потім натисніть "Перегляд екстреної інформації".

Буфер обміну Gboard

Не всі про це знають, але клавіатура Android (Gboard) підтримує деякі дуже корисні функції буфера обміну. Після ввімкнення ви можете копіювати текст і зображення (утримуючи їх у буфері обміну до години), зберігати і редагувати кліпи (щоб використовувати їх повторно пізніше), закріплювати кліпи (натискаючи й утримуючи їх) і багато іншого.

Вам потрібно ввімкнути буфер обміну Gboard вручну — інакше Android буде використовувати традиційний вбудований буфер обміну. Увімкнути його можна, відкривши клавіатуру (з будь-якого додатка), натиснувши на значок буфера обміну, а потім натиснувши на регулятор Увімкнути/Вимкнути, поки він не опиниться в положенні Увімкнути.

Нагадаємо, що оновлення ОС Android 16 офіційно заплановано на другу половину нинішнього року (зокрема, найімовірнішою датою називають червень 2025-го). Що стосується першої бета-версії, то її було представлено в січні цього року.

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