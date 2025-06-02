Смартфоны Android больше не будут работать, как прежде: 6 функций, которые вас удивят

Некоторые функции ОС Android до сих пор не очень известные пользователям – хотя могут заметно облегчить им жизнь. В ожидании выхода обновления Android 16 эксперты собрали самые полезные, на их взгляд, новые возможности.

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Об этом пишет zdnet.com.

Издание составило собственный список таких приложений, которые назвала «скрытыми жемчужинами» и советует пользователям присмотреться к ним внимательнее.

Делиться Wi-Fi с помощью QR-кода

Часто люди игнорируют эту функцию – или просто не знают о ней. А она может очень пригодиться в ситуации, когда, к примеру, к вам приехали гости, и вы хотите предоставить им доступ к своей сети Wi-Fi. Вместо того чтобы делать пароль общедоступным (так им сможет воспользоваться кто угодно), вы можете поделиться учетными данными Wi-Fi с помощью QR-кода. Такой подход не только упрощает процесс добавления другого устройства в сеть, но и делает это с учетом безопасности.

Откройте Настройки > «Сеть и Интернет» > Интернет.

Нажмите на сеть, которой вы хотите поделиться.

В верхней части открывшейся страницы нажмите «Поделиться» и подтвердите свою личность с помощью биометрических данных или пароля/PIN-кода.

Откроется новая страница с QR-кодом для выбранной сети Wi-Fi. Предъявите QR-код своему гостю, чтобы он отсканировал его с помощью телефона. Вы также можете сделать скриншот QR-кода, распечатать его и сделать распечатку доступной (чтобы вам не пришлось передавать свой телефон другим людям для сканирования).

Включить «Параметры разработчика»

Меню «Параметры разработчика» Android на самом деле предназначено не только для разработчиков. Любой может включить его и получить доступ к множеству функций, некоторые из которых очень удобны.

При включенных «Параметрах разработчика» вы можете настроить максимальное количество устройств Bluetooth, которым разрешено подключаться к вашему телефону, включить автоматическое обновление системы, изменить настройки графического драйвера, принудительно установить пиковую частоту обновления и многое другое. Параметры разработчика следует включить, если вы хотите получить полный контроль над Android на уровне пользователя.

Скриншот Фото: zdnet.com

Чтобы включить эту функцию:

Перейдите в «Настройки» > «О телефоне», прокрутите страницу до конца и нажмите «Номер сборки» семь раз.

«Параметры разработчика» вы найдете в разделе «Настройки» > «Система».

Нажмите на эту запись, чтобы открыть новые параметры.

Переводить тексты

Если вы много путешествуете, вам явно может понадобиться эта функция. Допустим, у вас есть меню или какая-то другая информация, которую вы хотите перевести. Разблокируйте свой телефон Android и нажмите значок Lens в строке поиска. Направьте камеру на то, что вы хотите перевести, и нажмите кнопку Translate.

Android автоматически переведет текст и отобразит его в виде изображения (почти точно так же, как он расположен в исходном документе). Затем вы можете просмотреть переведенный текст, скопировать его на свой компьютер, сделать снимок экрана или выполнить поиск переведенного текста. Эту функцию можно использовать практически в любой ситуации, когда вам нужен автоматически переведенный текст.

В качестве бонуса есть также официальное приложение Google Translate, которое может слушать голоса и переводить с одного языка на другой.

Расширенная разблокировка

Если физические угрозы для вашего телефона минимальны, рассмотрите возможность упрощения доступа, включив функцию расширенной разблокировки (ранее называвшуюся Smart Lock) и добавив свой дом в список доверенных мест.

Для этого:

Перейдите в Настройки > «Безопасность и конфиденциальность» > «Дополнительная безопасность и конфиденциальность» > Расширенная разблокировка. Вам будет предложено подтвердить, что это вы, а затем будет представлено описание Расширенной разблокировки.

На следующей странице вы можете настроить Extend Unlock для обнаружения доверенных мест или доверенных устройств.

Нажмите «Доверенные места» и на открывшейся странице добавьте новое доверенное место.

После того, как вы выполните этот шаг, всякий раз, когда вы прибудете в доверенное место, ваш телефон будет автоматически разблокироваться, пока вы не покинете эту локацию.

Но обратите внимание, что такой подход может привести к проблемам безопасности, особенно если у вас дома гости, так что используйте эту функцию разумно.

Медицинская информация

Android позволяет хранить важную медицинскую информацию, такую ​​как имя, рост, вес, пол, группа крови, дата рождения, статус донора органов, статус беременности, лекарства, адрес и медицинские заметки.

Чтобы добавить медицинскую информацию:

Перейдите в Настройки > «Безопасность и экстренные ситуации» > «Медицинская информация».

На следующей странице добавьте любую информацию, которую вы считаете важной. Есть два предостережения относительно этой функции. Во-первых, спасатели должны знать о функции, чтобы использовать ее. Во-вторых, эти же спасатели должны иметь возможность разблокировать ваш телефон, чтобы получить к ней доступ.

Чтобы решить эту проблему, нажмите «Изменить настройку» внизу и на открывшейся странице сделайте информацию доступной, даже если ваш телефон заблокирован, во время экстренного вызова. Чтобы получить доступ к этой функции, нажмите «Экстренный вызов» в нижней части панели набора номера (для экрана разблокировки), а затем нажмите «Просмотр экстренной информации».

Буфер обмена Gboard

Не все об этом знают, но клавиатура Android (Gboard) поддерживает некоторые очень полезные функции буфера обмена. После включения вы можете копировать текст и изображения (удерживая их в буфере обмена до часа), сохранять и редактировать клипы (чтобы использовать их повторно позже), закреплять клипы (нажимая и удерживая их) и многое другое.

Вам нужно включить буфер обмена Gboard вручную – иначе Android будет использовать традиционный встроенный буфер обмена. Включить его можно, открыв клавиатуру (из любого приложения), нажав на значок буфера обмена, а затем нажав на регулятор Вкл/Выкл, пока он не окажется в положении Вкл.

Напомним, что обновление ОС Android 16 официально запланировано на вторую половину нынешнего года (в частности, наиболее вероятной датой называют июнь 2025-го). Что касается первой бета-версии, то она была представлена в январе этого года.

Также Фокус писал, что на смартфонах Android было обнаружено новое вредоносное ПО. Оно выводило деньги через NFC, причем языком вредной программы был китайский.