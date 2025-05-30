Ще один популярний смартфон зникне назавжди: у чому причина

Смартфони Xperia 1 VII більше не входитимуть у виробничу лінійку власних заводів компанії Sony, а всі моделі будуть віддані на аутсорсинг.

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Про це пише gsmarena.com з посиланням на японські джерела.

Як зазначає видання, ще на початку цього року з'явилася інформація, що виробництво 1 VII було переведено з колишнього заводу в Таїланді на завод у Китаї. А в середині травня на офіційному сайті Sony термін "смартфони" вже не значився в списку основних видів продукції, що випускаються на кожному з виробничих підприємств компанії.

Зокрема, смартфони не згадуються в списках заводів у провінціях Чонбурі та Бангкаді (Таїланд), де раніше виготовляли серію Xperia, а також у списку заводів у китайському окрузі Усі. Очевидно, поточна серія Xperia, включно з Xperia 1 VII, стає OEM-продуктом, виробленим не на власних заводах Sony, а сторонніми підрядниками.

Що таке OEM-смартфони

Термін "OEM-смартфон" вживається стосовно смартфонів, вироблених однією компанією, але продаються під назвою іншої фірми. Як правило, це включає збір готових деталей, виготовлених різними виробниками, і брендування кінцевого продукту торговою маркою іншої компанії.

Зазвичай якість таких смартфонів відповідає стандартам, встановленим OEM-виробником, але ціна їхня може бути нижчою, ніж в оригінальних моделей, адже вони не несуть брендових витрат і не завжди володіють тими самими інноваціями, які пропонуються у флагманських моделях. До того ж, деякі OEM-виробники випускають деталі без ліцензії виробника телефону, і це теж може позначатися на якості.

Зазначимо, що OEM-смартфони можуть бути і глобальними — тобто продаватися в різних країнах світу, — і регіональними.

Що стосується Xperia, то чутки, що Sony віддає виробництво цих телефонів на аутсорсинг, ходили досить давно. Але той факт, що категорія "смартфонів" тепер офіційно зникла з сайту компанії, говорить про те, що це не тимчасовий захід, а вже постійна політика. Крім того, йдеться не про бюджетну модель, а про флагман Xperia 1 VII.

"Зроблено в Китаї" — чи будуть неприємності

Багато користувачів уже висловлюють занепокоєння і невдоволення. Вони побоюються зниження якості, яке спричинить перенесення в Китай. Оптимістично налаштовані користувачі посилаються на те, що в Китаї вже безліч OEM-виробників з передовими технологічними можливостями, і виробництво на аутсорсинг передають багато великих виробників, включно з Apple.

Однак рішення Sony вивести з-під свого контролю навіть висококласні моделі, мабуть, потребувало певної рішучості, підсумовує видання. Адже Sony завжди надавала великого значення надійності бренду та якості своєї продукції.

Нагадаємо, раніше ще один популярний бренд смартфонів оголосив про своє закриття. Йдеться про південнокорейську компанію LG, яка не витримала конкуренції ні з китайськими виробниками Oppo і Xiaomi, ні зі своїми співвітчизниками Samsung.

Також стало відомо, що після 30 червня нинішнього року оновлення для телефонів LG стануть недоступні.