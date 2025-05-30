Еще один популярный смартфон исчезнет навсегда: в чем причина

Смартфоны Xperia 1 VII больше не будут входить в производственную линейку собственных заводов компании Sony, а все модели будут отданы на аутсорсинг.

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Об этом пишет gsmarena.com со ссылкой на японские источники.

Как отмечает издание, еще в начале этого года появилась информация, что производство 1 VII было переведено с прежнего завода в Таиланде на завод в Китае. А в середине мая на официальном сайте Sony термин «смартфоны» уже не значился в списке основных видов продукции, выпускаемых на каждом из производственных предприятий компании.

В частности, смартфоны не упоминаются в списках заводов в провинциях Чонбури и Бангкади (Таиланд), где ранее производилась серия Xperia, а также в списке заводов в китайском округе Уси. По всей видимости, текущая серия Xperia, включая Xperia 1 VII, становится OEM-продуктом, производимым не на собственных заводах Sony, а сторонними подрядчиками.

Что такое OEM-смартфоны

Термин «OEM-смартфон» употребляется применительно к смартфонам, производимым одной компанией, но продающимся под названием другой фирмы. Как правило, это включает сбор готовых деталей, изготовленных разными производителями, и брендирование конечного продукта торговой маркой другой компании.

Обычно качество таких смартфонов соответствует стандартам, установленным OEM-производителем, но цена их может быть ниже, чем у оригинальных моделей, так как они не несут брендовых расходов и не всегда обладают теми же инновациями, которые предлагаются во флагманских моделях. К тому же, некоторые OEM-производители выпускают детали без лицензии производителя телефона, и это тоже может сказываться на качестве.

Отметим, что OEM-смартфоны могут быть и глобальными – то есть продаваться в разных странах мира, – и региональными.

Что касается Xperia, то слухи, что Sony отдает производство этих телефонов на аутсорсинг, ходили довольно давно. Но тот факт, что категория «смартфонов» теперь официально исчезла с сайта компании, говорит о том, что это не временная мера, а уже постоянная политика. Кроме того, речь идет не о бюджетной модели, а о флагмане Xperia 1 VII.

«Сделано в Китае» – будут ли неприятности

Многие пользователи уже выражают беспокойство и недовольство. Они опасаются снижения качества, которое повлечет за собой перенос в Китай. Более оптимистично настроенные пользователи ссылаются на то, что в Китае уже множество OEM-производителей с передовыми технологическими возможностями, и производство на аутсорсинг передают многие крупные производители, включая Apple.

Однако решение Sony вывести из-под своего контроля даже высококлассные модели, должно быть, потребовало определенной решительности, подытоживает издание. Ведь Sony всегда придавала большое значение надежности бренда и качеству своей продукции.

Напомним, ранее еще одни популярный бренд смартфонов объявил о своем закрытии. Речь идет о южнокорейской компании LG, которая не выдержала конкуренции ни с китайскими производителями Oppo и Xiaomi, ни со своими соотечественниками Samsung.

Также стало известно, что после 30 июня нынешнего года обновления для телефонов LG станут недоступны.