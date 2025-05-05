Обновитесь, пока не поздно: известный бренд смартфонов объявил о своем закрытии

LG предупредила клиентов, которые еще используют ее телефоны, о том, что получить обновления для Android-устройств надо до 30 июня. Компания прекратила производство мобильных телефонов, а потому прекращается и выпуск обновлений для них.

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Об этом пишет The Sun.

Как отмечает издание, о закрытии производства смартфонов LG стало известно еще в 2021 году. Причиной стали низкие продажи – компания не выдерживала конкуренции ни с китайскими производителями Oppo и Xiaomi, ни даже со своими соотечественниками Samsung.

Однако компания сохранила для своих клиентов возможность в течение нескольких лет получать важные обновления Android. Но после 30 июня нынешнего года серверы обновлений будут отключены окончательно, и загрузка и установка каких-либо обновлений операционной системы Android станет невозможной.

В уведомлении, которое LG разослала пользователям, указана точная дата прекращения обслуживания мобильного программного обеспечения – 30 июня 2025 г. 00:00 [корейское время, GMT+9].

В LG считают, что немногие люди до сих пор активно пользуются их мобильными девайсами, однако подчеркнули: если у кого-то вдруг сохранился такой телефон, не обновлённый до последней версии, то сейчас самое время успеть обновиться.

Издание The Sun напоминает, что последним запущенным в производство телефоном стал LG Wing 5G с двумя дисплеями.

Ранее стало известно, что после 30 июня 2025 года обновления для телефонов LG станут недоступны ни через так называемое OTA-обновление LG, ни через приложение LG Bridge.

Также Фокус писал, что в мае 2025-го LG выпустит первую в мире Blue PHOLED-панель. Эта синяя фосфоресцентная панель обеспечит гораздо лучшую передачу цветов при меньших затратах энергии.

Напомним, в феврале этого года компания LG выпустила на рынок новейший телевизор OLED G5 . Он одним из первых получил четырехслойный OLED дисплей.

Отметим, что телевизор LG G4, наряду с продукцией Sony и Samsung, вошел в число лучших телевизоров по состоянию на март нынешнего года. Для этих моделей характерны яркая картинка, объемный звук и антибликовый экран.