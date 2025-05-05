Оновіться, поки не пізно: відомий бренд смартфонів оголосив про своє закриття

LG попередила клієнтів, які ще використовують її телефони, про те, що отримати оновлення для Android-пристроїв треба до 30 червня. Компанія припинила виробництво мобільних телефонів, а тому припиняється і випуск оновлень для них.

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Про це пише The Sun.

Як зазначає видання, про закриття виробництва смартфонів LG стало відомо ще 2021 року. Причиною стали низькі продажі — компанія не витримувала конкуренції ні з китайськими виробниками Oppo і Xiaomi, ні навіть зі своїми співвітчизниками Samsung.

Однак компанія зберегла для своїх клієнтів можливість протягом кількох років отримувати важливі оновлення Android. Але після 30 червня нинішнього року сервери оновлень будуть відключені остаточно, і завантаження та встановлення будь-яких оновлень операційної системи Android стане неможливим.

У повідомленні, яке LG розіслала користувачам, вказана точна дата припинення обслуговування мобільного програмного забезпечення — 30 червня 2025 р. 00:00 [корейський час, GMT+9].

У LG вважають, що небагато людей досі активно користуються їхніми мобільними девайсами, проте наголосили: якщо у когось раптом зберігся такий телефон, не оновлений до останньої версії, то зараз саме час встигнути оновитися.

Видання The Sun нагадує, що останнім запущеним у виробництво телефоном став LG Wing 5G з двома дисплеями.

Раніше стало відомо, що після 30 червня 2025 року оновлення для телефонів LG стануть недоступні ні через так зване OTA-оновлення LG, ні через додаток LG Bridge.

Також Фокус писав, що в травні 2025-го LG випустить першу в світі Blue PHOLED-панель. Ця синя фосфоресцентна панель забезпечить набагато краще передавання кольорів за менших витрат енергії.

Нагадаємо, в лютому цього року компанія LG випустила на ринок новітній телевізор OLED G5 . Він одним із перших отримав чотиришаровий OLED дисплей.

Зазначимо, що телевізор LG G4, поряд з продукцією Sony і Samsung, увійшов до числа найкращих телевізорів станом на березень нинішнього року. Для цих моделей характерні яскрава картинка, об'ємний звук і антивідблисковий екран.