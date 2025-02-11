Телевізорам QD-OLED приходить кінець: на ринок виходить новітній супердисплей від LG

Чотиришаровий OLED має низку переваг порівняно з попередніми поколіннями, зокрема високу яскравість, низьке енергоспоживання і красиві кольори.

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Телевізори з панелями QD-OLED скоро можуть покинути ринок через стрімке поліпшення інших технологій. Так у своєму матеріалі припускають аналітики сайту Tom's Guide.

LG і Panasonic, які раніше покладалися на технологію Micro Lens Array (MLA), віднедавна почали робити свої флагманські OLED-телевізори, використовуючи нову технологію Primary RGB Tandem (інакше відому як чотиришаровий OLED). Якщо в найближчому майбутньому нічого не зміниться, то MLA кане в лету, а слідом за нею і QD-OLED.

Поява телевізорів QD-OLED всього три роки потрясла галузь. Моделі Samsung S95B і Sony A95K об'єднали переваги квантових точок з багатьма перевагами OLED. Ставши при цьому доступнішими за ціною. Технологія дала змогу досягти лідируючого в галузі об'єму кольору і наблизила яскравість OLED до яскравості конкуруючих (і дорожчих) телевізорів Mini-LED.

На початку 2025 року з'явилися ознаки того, що лідируюча технологія дисплея зміниться. Уже з'явився перший тандемний RGB OLED від LG Display, і хоча його покажуть у справі лише за кілька місяців, уже є ознаки того, що виробники готуються відмовитися від QD-OLED.

З 2022 року, тоді як Samsung і Sony ставили панелі QD-OLED на чолі своїх лінійок OLED-телевізорів, LG пішла іншим шляхом і створила технологію Micro Lens Array. Телевізори з MLA, такі як LG G4 OLED, використовують дуже маленькі лінзи для перефокусування світла, що дає змогу домогтися набагато яскравішого зображення OLED.

Технологія дозволила OLED-дисплеям без квантових точок конкурувати з QD-OLED від Samsung Display. MLA OLED не можуть змагатися з яскравими, чистими кольорами QD-OLED, але збільшення пікової яскравості в поєднанні з точною розробкою LG виявилося достатньо для того, щоб телевізори з MLA могли стати гідним вибором навіть на тлі флагманів Samsung і Sony.

Але у 2025 році починається нова епоха телевізорів. Samsung викликала фурор на виставці CES 2025, коли оголосила, що його флагманський телевізор Samsung S95F буде доступний у розмірі 83 дюйми. Технічні фахівці, ґрунтуючись на субпіксельній структурі, зробили висновок, що панель не належить до типу QD-OLED.

Samsung же стверджує, що телевізори S95F усіх розмірів працюватимуть однаково, включно з 83-дюймовою моделлю. Якщо це правда, то вона може бути оснащена одним із Primary RGB Tandem OLED-дисплеїв LG Display.

Першими чотириярусними OLED-телевізорами, які з'являться на полицях, стали LG G5 OLED і Panasonic Z95B. За даними LG Display, чотириярусні OLED-телевізори мають цілу низку переваг порівняно з попередніми поколіннями, включно зі збільшенням пікової яскравості на 33%, збільшенням колірної яскравості на 40% і — що дещо дивно — зниженням енергоспоживання на 20%.

Останнім часом ходять чутки, що Sony відмовиться від панелей QD-OLED у 2025 році і далі. Інформація не підтверджена, на рівні обговорень усередині галузі та повідомлень на форумах, але відмовитися від них на користь Primary RGB Tandem буде розумно, якщо вони такі гарні, як заявлено.

Перші панелі RGB Tandem OLED можуть бути неідеальними, але якщо їхня поява змусить найбільші бренди, як-от Sony і Samsung, постачати кращі панелі, що споживають менше енергії, то це точно змінить ситуацію на ринку. Якщо пощастить, вони матимуть кращий вигляд, прослужать довше, і через кілька років настільки впадуть у ціні, щоб приваблювати більшість покупців.

Раніше пояснювали, у чому різниця між дисплеями OLED, QLED і MicroLED. Технології забезпечують телевізорам як переваги, так і недоліки.