Телевизорам QD-OLED приходит конец: на рынок выходит новейший супердисплей от LG

Четырехслойный OLED обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями, в том числе высокой яркостью, низким энергопотреблением и красивыми цветами.

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Телевизоры с панелями QD-OLED скоро могут покинуть рынок из-за стремительного улучшения других технологий. Так в своем материале предполагают аналитики сайта Tom's Guide.

LG и Panasonic, которые ранее полагались на технологию Micro Lens Array (MLA), с недавних пор начали делать свои флагманские OLED-телевизоры, используя новую технологию Primary RGB Tandem (иначе известную как четырехслойный OLED). Если в ближайшем будущем ничего не изменится, то MLA канет в лету, а вслед за ней и QD-OLED.

Появление телевизоров QD-OLED всего три года потрясло отрасль. Модели Samsung S95B и Sony A95K объединили преимущества квантовых точек со многими преимуществами OLED. Став при этом доступнее по цене. Технология позволила достичь лидирующего в отрасли объема цвета и приблизила яркость OLED к яркости конкурирующих (и более дорогих) телевизоров Mini-LED.

В начале 2025 года появились признаки того, лидирующая технология дисплея изменится. Уже появился первый тандемный RGB OLED от LG Display, и хотя его покажут в деле лишь через несколько месяцев, уже есть признаки того, что производители готовятся отказаться от QD-OLED.

С 2022 года, в то время как Samsung и Sony ставили панели QD-OLED во главе своих линеек OLED-телевизоров, LG пошла другим путем и создала технологию Micro Lens Array. Телевизоры с MLA, такие как LG G4 OLED, используют очень маленькие линзы для перефокусировки света, что позволяет добиться гораздо более яркого изображения OLED.

Технология позволила OLED-дисплеям без квантовых точек конкурировать с QD-OLED от Samsung Display. MLA OLED не могут тягаться с яркими, чистыми цветами QD-OLED, но увеличения пиковой яркости в сочетании с точной разработкой LG оказалось достаточно для того, чтобы телевизоры с MLA могли стать достойным выбором даже на фоне флагманов Samsung и Sony.

Но в 2025 году начинается новая эпоха телевизоров. Samsung произвела фурор на выставке CES 2025, когда объявила, что его флагманский телевизор Samsung S95F будет доступен в размере 83 дюйма. Технические специалисты, основываясь на субпиксельной структуре, сделали вывод, что панель не относится к типу QD-OLED.

Samsung же утверждает, что телевизоры S95F всех размеров будут работать одинаково, включая 83-дюймовую модель. Если это правда, то она может быть оснащена одним из Primary RGB Tandem OLED-дисплеев LG Display.

Первыми четырехъярусными OLED-телевизорами, которые появятся на полках, стали LG G5 OLED и Panasonic Z95B. По данным LG Display, четырехъярусные OLED-телевизоры обладают целым рядом преимуществ по сравнению с предыдущими поколениями, включая увеличение пиковой яркости на 33%, увеличение цветовой яркости на 40% и — что несколько удивительно — снижение энергопотребления на 20%.

В последнее время ходят слухи, что Sony откажется от панелей QD-OLED в 2025 году и далее. Информация не подтвержденная, на уровне обсуждений внутри отрасли и сообщений на форумах, но отказаться от них в пользу Primary RGB Tandem будет разумно, если они так хороши, как заявлено.

Первые панели RGB Tandem OLED могут быть неидеальны, но если их появление заставит крупнейшие бренды, такие как Sony и Samsung, поставлять лучшие панели, потребляющие меньше энергии, то это точно изменит ситуацию на рынке. Если повезет, они будут выглядеть лучше, прослужат дольше, и нескольких лет спустя настолько упадут в цене, чтобы привлекать большинство покупателей.

Ранее объясняли, в чем разница между дисплеями OLED, QLED і MicroLED. Технологии обеспечивают телевизорам как преимущества, так и недостатки.