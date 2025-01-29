Телевизоры OLED, QLED и MicroLED: как работают панели и какую лучше выбрать (видео)

Благодаря разным технологиям дисплеи телевизоров отличаются по качеству изображения, яркости, контрастности, а самое главное — по цене.

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При выборе телевизоров многие сталкиваются с аббревиатурами, которые могут сбить с толку неподготовленного покупателя. Фокус расскажет, что такое OLED, QLED, MiсroLED и чем они отличаются друг от друга.

Прежде всего, эти аббревиатуры означают разные типы дисплеев, каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому выбор никогда не будет очевидным. Одни качественнее передают изображение, другие ярче, а третьи могут быть значительно дешевле.

Телевизоры OLED: дорогое качество

OLED, что означает Organic Light-Emitting Diode (органические диоды, излучающие свет). Как объясняет Tom's Guide, в их основе лежат пленки из органических материалов, которые создают собственный свет, зажатые между двумя электродами. Когда электричество проходит через эти слои, электроны внутри высвобождают особый вид энергии: свет. Затем этот свет отражается через излучающий слой с его органическими молекулами, разделяясь на разные цвета, основном синий, зеленый, красный и желтый. Важное отличие заключается в том, что OLED-панели являются "самоизлучающими", тогда как QLED (и ЖК-телевизоры до них) — "пропускающими" и нуждаются в отдельных светодиодах для создания света.

Элементы структуры отличается у разных производителей. Например, панели WOLED от LG используют стек из трех излучающих слоев, тогда как панели QD-OLED от Samsung используют четыре. По словам Росса Янга , соучредителя и генерального директора Display Supply Chain Consultants (DSCC), оба производителя добавляют новый излучающий слой в свои стеки OLED в этом году, доводя количество излучающих слоев в панелях WOLED от LG 2025 года до четырех, а в панелях QD-OLED от Samsung 2025 года до пяти.

Эти нововведения должны добавить OLED-телевизорам яркости, которая, обычно, является их главным недостатком. Они предлагают лучшие уровни черного и контрастность за счет меньшей яркости по сравнению с QLED.

Телевизор Samsung OLED S95D Фото: Скриншот

Одним из важнейших факторов качества изображения является уровень черного, а возможность самоизлучения означает, что OLED-телевизоры могут полностью отключать неиспользуемые пиксели, обеспечивая максимальную контрастность. Даже самые лучшие телевизоры QLED и LCD пропускают часть света, поэтому черный цвет менее насыщенный, а вокруг ярких участков изображение слегка размывается.

При сравнении технологий часто забывают, что OLED-экраны предлагают лучшую энергоэффективность. Причина проста: благодаря органическим самоизлучающим материалам они не требуют подсветки. Такие панели также выделяют гораздо меньше тепла и обычно очень тонкие. Еще OLED-телевизоры имеют почти идеально однородные экраны и сохраняют точность со всех углов, кроме самых экстремальных.

В то же время, OLED-дисплеи сильно выгорают со временем. Это большая проблема, которая снижает популярность панелей такого типа, особенно от LG. Существуют способы замедлить или вовсе предотвратить выгорание пикселей на телевизоре, но на практике OLED-дисплеи имеют относительно небольшой срок службы, в среднем, около 30 000 часов. Он сокращается, если владелец любит часто смотреть что-то со статичной картинкой, например, футбол, где большую часть экрана занимает зеленое поле, или трансляция телеканала с логотипом в углу. Через пару лет на нем могут появиться остаточные изображения, хотя LG уверяет, что благодаря новой технологии ее OLED-панели сами восстанавливаются.

Телевизоры QLED: супер яркость

QLED расшифровывается как Quantum Light-Emitting Diode (квантовый светоизлучающий диод), хотя Samsung обозначает их как "Quantum Dot LED TV". По сути это жидкокристаллические телевизоры, имеющие внутри пленку с так называемыми квантовыми точками — микроскопическими молекулами, которые при попадании на них света излучают собственный свет разных цветов. В телевизорах QLED точки заключены в пленку, а свет, который на них падает, обеспечивается светодиодной подсветкой. Затем этот свет проходит через несколько других слоев внутри телевизора, включая слой жидких кристаллов или ЖК-дисплея, чтобы создать изображение. Свет от светодиодного источника передается через слои на поверхность экрана, поэтому технологию называют "пропускающей".

Телевизор Hisense U8N с панелью QLED Фото: Cкриншот

Квантовые точки освещаются разными способами. Основные методы подсветки: Direct Full Array (FALD), Dual LED и Mini-LED. Последний тип подсветки стал одним из самых популярных видов QLED-телевизоров, поскольку Hisense и TCL добились успеха на рынке, конкурируя со своим крупнейшим конкурентом Samsung, который первым представил потребительские QLED-телевизоры в 2017 году. Телевизоры Dual LED с двойными светодиодами встречаются гораздо реже, чем подсветка FALD и Mini-LED, но чаще всего их можно встретить в нескольких моделях телевизоров The Frame от Samsung.

Благодаря этой подсветке телевизоры QLED, как правило, обладают очень высокой яркостью — более чем 3000 нит. Например, телевизор Hisense U8N Mini-LED во время теста показал пиковую яркость 3397 нит в зоне 10% от общей площади.

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Ближе всего к этому показателю среди OLED-телевизоров оказался Samsung S95D OLED TV, который показал 1777 нит. Это наглядно демонстрирует огромное преимущество QLED по сравнению с OLED.

Еще одно — низкая цена. 65-дюймовый Samsung S95D в настоящее время продается за 2299 долларов (по распродаже), тогда как U8N в той же конфигурации можно найти со скидкой всего за 899 долларов. То есть QLED примерно вдвое дешевле, неудивительно, что их охотнее покупают, особенно те, кто хочет большой экран.

Samsung использует квантовые точки для улучшения своих ЖК-телевизоров с 2015 года, а брендом QLED TV запустила в 2017 году. Компания утверждает, что их квантовые точки со временем эволюционировали — например, цвет и световой поток улучшились. Однако, по наблюдениям СNET, улучшения связанные с новыми квантовыми точками, не так ощутимы, как другие факторы. Другие производители телевизоров, включая Vizio и Hisense, также используют квантовые точки в ЖК-телевизорах, хотя не называют свои модели QLED.

MicroLED: лучшее качество для очень богатых

Телевизор LG с экраном типа MicroLED Фото: LG Display

Это еще одна технология, в основе которой лежит особое излучение света. Она использует миллионы крошечных светодиодов в качестве пикселей. MicroLED имеет потенциал для тех же идеальных уровней черного, что и OLED, но не выгорают со временем. Такие панели могут обеспечить более высокую яркость, чем любая современная технология отображения, широкую цветовую гамму и не страдает от проблем с углом обзора и однородностью отображения, как ЖК-дисплеи.

Пионером в сфере MicroLED стала Samsung, но такие телевизоры уже делает и LG. Они относятся к сверхпремиальному классу, самые дорогие модели, например, LG's DVLED Home Cinema Display, стоят более 1 миллиона долларов.