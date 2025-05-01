"Дисплей мрії": LG створила першу у світі Blue PHOLED-панель, де вона з'явиться

Південнокорейська компанія LG Display у травні випустить перші у світі сині фосфоресцентні сині панелі OLED для пристроїв, які забезпечать набагато кращу передачу кольорів за менших витрат енергії.

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Про це вона повідомила на офіційному сайті 1 травня.

LG Display представить Blue PHOLED-панель із двошаровою технологією на виставці SID Display Week 2025, найбільшому у світі виставковому заході, що пройде в Сан-Хосе, США, з 11 травня. Завдяки новій технології планують робити малі та середні дисплеї, які можна застосовувати в таких пристроях, як смартфони та планшети.

Оскільки все більше і більше продуктів вимагають високої чіткості та високої ефективності, таких як ПК зі штучним інтелектом і пристрої доповненої та віртуальної реальності, очікується, що технологія швидко стане популярною.

"Успішна комерціалізація технології синьої фосфоресценції, яку називають останньою частиною головоломки "мрії OLED", стане інноваційною віхою на шляху до наступного покоління OLED, — сказав Су-Ен Юн, технічний директор і виконавчий віце-президент LG Display. — Ми розраховуємо зайняти лідируючі позиції на майбутньому ринку дисплеїв за допомогою технології синьої фосфоресценції".

"Dream OLED" або "OLED мрії" називають панель, де фосфоресціюють усі три основні кольори (червоний, зелений і синій). Якщо перші два кольори змусили фосфоресціювати доволі давно, то з синім справа набагато складніша, оскільки він має найкоротшу довжину хвилі і потребує найбільше енергії.

LG Display вирішила цю проблему, використовуючи гібридну двошарову структуру Hybrid Tandem OLED із синьою флуоресценцією в нижньому стеку і синьою фосфоресценцією у верхньому стеку. Об'єднуючи стабільність флуоресценції з більш низьким енергоспоживанням фосфоресценції, вона споживає приблизно на 15% менше енергії, зберігаючи при цьому аналогічний рівень стабільності з наявними OLED-панелями.

Фото: LG Display

LG Display першою досягла успіху в досягненні стадії комерціалізації синіх фосфоресцентних OLED-панелей, де повинні оцінити продуктивності, оптичні характеристики і технологічність на реальних лініях масового виробництва. Компанія вже завершила перевірку комерціалізації з Universal Display Corporation, а також подала незалежні патенти на свою гібридну технологію OLED із синім фосфоресцентним ефектом у Південній Кореї та США.

Методи випромінювання світла OLED-панелями загалом поділяються на флуоресценцію і фосфоресценцію. Флуоресценція — це простіший процес, за якого матеріали випромінюють світло одразу після отримання електричної енергії, але її світлова ефективність становить лише 25%. Навпаки, фосфоресценція ненадовго зберігає отриману електричну енергію перед випромінюванням світла. Хоча технічно він складніший, цей метод забезпечує світлову ефективність 100% і споживає вчетверо менше енергії, ніж флуоресценція.

Як зазначає видання HDTVtest, зараз LG Display потрібно продемонструвати переваги своєї нової панелі PHOLED і переконати клієнтів купувати її. Але в довгостроковій перспективі інженери хочуть створити панелі OLED, яка на 100% складається з матеріалу PHOLED. Щойно це буде зроблено, компанія захоче масштабувати її для створення більших фосфоресціюючих панелей для телевізорів.

У випадку з телевізорами час роботи від батареї не має значення, однак OLED-панель, що працює з меншим тепловиділенням, може досягати набагато більшої яскравості та підтримувати цю продуктивність довше, не погіршуючи якість пікселів. Завдяки такій технології можуть з'явитися OLED-телевізори, які нітрохи не поступаються за своїми можливостями найяскравішим Mini-LED у яскраво освітлених приміщеннях. Наразі вища яскравість — одна з небагатьох переваг Mini-LED, що залишилися, порівняно з OLED-панелями.

За інформацією ЗМІ, Universal Display Corporation працює з Samsung Display (конкурент LG), яка, за чутками, дуже зацікавлена в синьому PHOLED, оскільки її дисплеї QD-OLED здебільшого складаються з синіх пікселів. Замість використання червоних і зелених пікселів вони використовують шар квантових точок, який перетворює синє світло в червоне і зелене. Однак Samsung Display поки не робила жодних заяв щодо синього PHOLED, і неясно, наскільки далеко просунулася його розробка.

Раніше писали, як працюють панелі OLED, QLED і MicroLED. Кожна з них дає телевізорам свій набір переваг і недоліків.