"Дисплей мечты": LG создала первую в мире Blue PHOLED-панель, где она появится

Южнокорейская компания LG Display в мае выпустит первые в мире синие фосфоресцентные панели OLED для устройств, которые обеспечат гораздо лучшую передачу цветов при меньших затратах энергии.

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Об этом она сообщила на официальном сайте 1 мая.

LG Display представит Blue PHOLED-панель с двухслойной технологией на выставке SID Display Week 2025, крупнейшем в мире выставочном мероприятии, которое пройдет в Сан-Хосе, США, с 11 мая. Благодаря новой технологии планируют делать малые и средние дисплеи, которые можно применять в таких устройствах, как смартфоны и планшеты.

Поскольку все больше и больше продуктов требуют высокой четкости и высокой эффективности, таких как ПК с искусственным интеллектом и устройства дополненной и виртуальной реальности, ожидается, что технология быстро станет популярной.

"Успешная коммерциализация технологии синего фосфоресценции, которую называют последней частью головоломки "мечты OLED", станет инновационной вехой на пути к следующему поколению OLED, — сказал Су-Ен Юн, технический директор и исполнительный вице-президент LG Display. — Мы рассчитываем занять лидирующие позиции на будущем рынке дисплеев с помощью технологии синего фосфоресценции".

"Dream OLED" или "OLED мечты" называют панель, где фосфоресцируют все три основных цвета (красный, зеленый и синий). Если первые два цвета заставили фосфоресцировать довольно давно, то с синим дело обстоит гораздо сложнее, поскольку он имеет самую короткую длину волны и требует больше всего энергии.

LG Display решила эту проблему, используя гибридную двухслойную структуру Hybrid Tandem OLED с синей флуоресценцией в нижнем стеке и синей фосфоресценцией в верхнем стеке. Объединяя стабильность флуоресценции с более низким энергопотреблением фосфоресценции, она потребляет примерно на 15% меньше энергии, сохраняя при этом аналогичный уровень стабильности с существующими OLED-панелями.

Фото: LG Display

LG Display первой добилась успеха в достижении стадии коммерциализации синих фосфоресцирующих OLED-панелей, где должны оценить производительности, оптические характеристики и технологичность на реальных линиях массового производства. Компания уже завершила проверку коммерциализации с Universal Display Corporation, а также подала независимые патенты на свою гибридную технологию OLED с синим фосфоресцентным эффектом в Южной Корее и США.

Методы излучения света OLED-панелями в целом подразделяются на флуоресценцию и фосфоресценцию. Флуоресценция — это более простой процесс, при котором материалы излучают свет сразу после получения электрической энергии, но ее световая эффективность составляет всего 25%. Напротив, фосфоресценция ненадолго сохраняет полученную электрическую энергию перед излучением света. Хотя технически он более сложен, этот метод обеспечивает световую эффективность 100% и потребляет вчетверо меньше энергии, чем флуоресценция.

Как отмечает издание HDTVtest, сейчас LG Display нужно продемонстрировать преимущества своей новой панели PHOLED и убедить клиентов покупать ее. Но в долгосрочной перспективе инженеры хотят создать панели OLED, которая на 100% состоит из материала PHOLED. Как только это будет сделано, компания захочет масштабировать ее для создания более крупных фосфоресцирующих панелей для телевизоров.

В случае с телевизорами время работы от батареи не имеет значения, однако OLED-панель, которая работает с меньшим тепловыделением, может достигать гораздо большей яркости и поддерживать эту производительность дольше, не ухудшая качество пикселей. Благодаря такой технологии могут появиться OLED-телевизоры, которые ничуть не уступают по своим возможностям самым ярким Mini-LED в ярко освещенных помещениях. В настоящее время более высокая яркость — одно из немногих оставшихся преимуществ Mini-LED по сравнению с OLED-панелями.

По информации СМИ, что Universal Display Corporation работает с Samsung Display (конкурент LG), которая, по слухам, очень заинтересована в синем PHOLED, поскольку ее дисплеи QD-OLED в основном состоят из синих пикселей. Вместо использования красных и зеленых пикселей они используют слой квантовых точек, который преобразует синий свет в красный и зеленый. Однако Samsung Display пока не делала никаких заявлений относительно синего PHOLED, и неясно, насколько далеко продвинулась его разработка.

Ранее писали, как работают панели OLED, QLED и MicroLED. Каждая из них дает телевизорам свой набор преимуществ и недостатков.