Колись популярні смартфони назавжди припинять працювати: про які моделі йдеться

Південнокорейська компанія LG закриває сервери оновлень для своїх Android-смартфонів. Випуск оновлень буде припинено 30 червня нинішнього року.

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Про це повідомляє 9to5google.com.

Видання нагадує, що LG оголосила про свій відхід з ринку смартфонів близько чотирьох років тому. Тоді компанія взяла на себе зобов'язання випустити ще кілька оновлень — зокрема, Android 12, яке було задумано як останнє велике оновлення, а також оновлення безпеки протягом щонайменше трьох років після випуску кожного пристрою. Зазначений трирічний термін минув уже для всіх пристроїв LG, а гаджети, які ще перебувають у продажу, незабаром можуть теж залишитися без оновлень.

Після 30 червня оновлення стануть недоступні ні через так зване OTA-оновлення LG, ні через додаток LG Bridge.

У повідомленні, яке LG розіслало користувачам, вказана точна дата припинення обслуговування мобільного програмного забезпечення — 30 червня 2025 р. 00:00 [корейський час, GMT+9].

Як зазначає видання, навряд чи багато людей все ще активно користуються пристроями LG, але якщо у когось раптом зберігся девайс, не оновлений до останньої версії, то зараз саме час встигнути оновитися.

Нагадаємо, у лютому цього року компанія LG випустила на ринок новітній телевізор OLED G5. Він одним із перших отримав чотиришаровий OLED дисплей.

Також Фокус писав, що деякі телевізори бренду LG 2022 року випуску і новіше отримали можливість транслювати ігри для Xbox без ігрової консолі. Для цього знадобиться підписка Xbox Game Pass Ultimate.