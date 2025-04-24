Телевізори LG тепер можуть запускати ігри без Xbox: хто і як може це зробити

Деякі телевізори бренду LG 2022 року випуску і новіше тепер можуть транслювати ігри для Xbox без ігрової консолі.

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Подробиці нової функції розповіло видання How to Geek.

Запускати ігри на телевізорі LG тепер дає змогу хмарний сервіс Xbox Cloud Gaming. Щоб скористатися функцією, необхідна підписка Xbox Game Pass Ultimate. Вона відкриває доступ до сотні ігор через спеціальний додаток Xbox на телевізорі, тому власникам не доведеться переплачувати за окрему ігрову консоль Xbox.

Новий застосунок Xbox тепер доступний на багатьох телевізорах LG Smart TV і деяких смарт-моніторах, що робить хмарний геймінг набагато доступнішим. Застосунок працює з телевізорами OLED 2022 року, деякими телевізорами LG Smart TV 2023 року (включно з моделями OLED, QNED, NanoCell і UHD) і новішими телевізорами з webOS 24 або пізнішої версії.

У випадку з телевізорами LG 2025 року додаток Xbox можна легко знайти через новий ігровий портал LG, доступ до якого здійснюється безпосередньо з ігрової панелі Q-Card на головному екрані. Власники телевізорів LG з webOS 24 або новіше (включно з деякими моделями 2022 і 2023 років, на яких встановлено необхідне оновлення прошивки версії 23.20.01 або вище) можуть завантажити застосунок безпосередньо з магазину застосунків LG. У найближчому майбутньому сервіс також буде доступний на екранах StanbyME.

Після завантаження програми користувачам потрібно просто увійти в систему або створити обліковий запис Microsoft і підключити сумісний бездротовий контролер Bluetooth. Підтримується багато різних контролерів, як-от бездротовий контролер Xbox, адаптивний контролер Xbox, бездротовий контролер Xbox Elite Series 2 і навіть контролери DualSense і DualShock 4 від PlayStation.

Після підключення відкривається доступ досліджувати величезну бібліотеку ігор, включно з шутерами Call of Duty: Black Ops 6, рольовими пригодами (Avowed і South of Midnight), або спробувати нові ігрові релізи, такі як Oblivion Remastered. Крім новинок, можна запустити ігри минулих років.

Наразі сервіс доступний у таких країнах, як Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і США. У майбутньому до списку обіцяють додати більше регіонів і старіші версії webOS.

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